y/knot:-Ένα-ακόμη-πλοίο,-μια-μεγαλύτερη-ιστορία

Στις περισσότερες επενδυτικές ιστορίες, το δύσκολο κομμάτι είναι οι υποσχέσεις. Στην Y/KNOT (YKNOT), το ενδιαφέρον αρχίζει από τη στιγμή που οι υποσχέσεις μετατρέπονται σε περιουσιακά στοιχεία.

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Οι πρώτες κινήσεις της εταιρείας δείχνουν συνέπεια ανάμεσα στον σχεδιασμό και την εκτέλεση. Μετά την είσοδο στη ναυτιλία ξηρού φορτίου, η διοίκηση προχώρησε στην απόκτηση ενός δεξαμενόπλοιου τύπου Aframax, διευρύνοντας τον στόλο της και αποκτώντας παρουσία σε έναν δεύτερο κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας.

Η συγκεκριμένη επένδυση αφορά το AMETHYST, μεταφορικής ικανότητας 105.599 DWT, ναυπήγησης Hyundai Heavy Industries το 2009, με τίμημα 44,1 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με την ανεξάρτητη πλατφόρμα VesselsValue, η σημερινή αγοραία αξία του πλοίου υπολογίζεται στα 49,33 εκατ. δολάρια, υψηλότερα από την τιμή αγοράς.

Η επιλογή του Aframax έχει τη δική της λογική.

Η συγκεκριμένη κατηγορία δεξαμενόπλοιων διαθέτει μεγάλη ευελιξία, εξυπηρετώντας λιμένες και τερματικούς που δεν μπορούν να προσεγγίσουν μεγαλύτερα πλοία. Ταυτόχρονα, η αναδιάταξη των παγκόσμιων ενεργειακών ροών έχει διατηρήσει τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research, τα ημερήσια ισοδύναμα έσοδα των Aframax διαμορφώνονται φέτος κοντά στις 94 χιλιάδες δολάρια, δημιουργώντας ιδιαίτερα υψηλά λειτουργικά περιθώρια για τους πλοιοκτήτες.

Η μεγαλύτερη σημασία της συμφωνίας βρίσκεται στη στρατηγική που υπηρετεί.

Η Y/KNOT δεν επενδύει σε έναν μόνο ναυτιλιακό κλάδο. Δημιουργεί σταδιακά έναν μικτό στόλο, συνδυάζοντας πλοία ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοια. Πρόκειται για δύο αγορές που ακολουθούν διαφορετικούς κύκλους, επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες και μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε βάθος χρόνου.

Η δομή της συναλλαγής κινείται επίσης προς την ίδια κατεύθυνση.

Η εταιρεία θα συμμετάσχει με 12 εκατ. ευρώ, η Indigo Marine με 8 εκατ. ευρώ, ενώ για το υπόλοιπο ποσό έχει ήδη εξασφαλιστεί αρχική συμφωνία μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ύψους 23,5 εκατ. δολαρίων από τη Macquarie Bank. Με αυτό το σχήμα, η Y/KNOT διατηρεί ποσοστό 60% στη νέα πλοιοκτήτρια εταιρεία, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη χρηματοδοτική μόχλευση χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τα ίδια κεφάλαιά της.

Η μετοχή έκλεισε χθές στα 1,50 ευρώ, αποτιμώντας τη Y/KNOT στα 56,9 εκατ. ευρώ.

Η σημερινή κεφαλαιοποίηση περιγράφει περισσότερο το σημείο εκκίνησης της εταιρείας παρά εκεί όπου φιλοδοξεί να φτάσει. Από εδώ και πέρα, κάθε νέα επένδυση και κάθε πλοίο που προστίθεται στον στόλο θα λειτουργούν ως δοκιμασία για το κατά πόσο η διοίκηση μπορεί να μετατρέψει το επενδυτικό της σχέδιο σε μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους.

Η παράδοση του AMETHYST αναμένεται στα μέσα Ιουλίου στη Σιγκαπούρη, οπότε και θα ξεκινήσει η εμπορική του εκμετάλλευση.

Από εκείνο το σημείο αρχίζει το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της ιστορίας.

Μέχρι σήμερα η διοίκηση υλοποιεί όσα είχε παρουσιάσει στους μετόχους. Από τα μέσα Ιουλίου και μετά, το ταμπλό θα αρχίσει να αξιολογεί την παραγωγή εσόδων, τις ταμειακές ροές και την απόδοση των επενδύσεων.

Η Y/KNOT έχει πλέον συγκεντρώσει τα κεφάλαια, έχει αποκτήσει τα πρώτα πλοία της, έχει οργανώσει τη χρηματοδότησή της και έχει διαμορφώσει τον αρχικό της στόλο.

Η ομάδα βρίσκεται ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Η σέντρα απέχει πλέον λίγες ημέρες.

Εδώ διαγραμματικά το πάτημα πάνω από τα 1,375 ευρώ οδηγεί στην περιοχή των 1,67 με 1,75 ευρώ.

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July 2, 2026