ΑΒΑΞ: «Βλέπει» EBITDA 150 εκατ. ευρώ, δεν χρειάζεται ΑΜΚ – Η μετοχή, το μέρισμα, το Μετρό Αθήνας

Τι συμβαίνει με Γραμμή 4, FlyOver, Ελληνικό και άλλα έργα. Τα κόστη και οι παραχωρήσεις. Η μετοχή, οι επενδυτές, το μέρισμα. Τι αναφέρθηκε στην Γ.Σ.

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Τον στόχο για λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 150 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία, διευρύνοντας σταδιακά τη συμβολή δραστηριοτήτων πέρα από την κατασκευή, επανέλαβε η διοίκηση του ομίλου ΑΒΑΞ κατά τη χθεσινή τακτική γενική συνέλευση, επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό για σταδιακή ενίσχυση της συμβολής δραστηριοτήτων εκτός κατασκευής, με στόχο περισσότερο από το 40% της λειτουργικής κερδοφορίας να προέρχεται από τις παραχωρήσεις, το real estate και την ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο τομέας της κατασκευής θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του ομίλου. Το ανεκτέλεστο των 2,8 δισ. ευρώ εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική «δεξαμενή» έργων του ομίλου για τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι ο κατασκευαστικός κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 900 εκατ. ευρώ το 2025.

Δεν σχεδιάζεται ΑΜΚ ή έκδοση ομολογιακού

Παράλληλα, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει ανάγκη νέας χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού, εκτιμώντας ότι το υφιστάμενο ανεκτέλεστο μπορεί να αναπληρωθεί από νέα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο πρόεδρος της ΑΒΑΞ, Χρήστος Ιωάννου, σημείωσε ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποιο επενδυτικό σχέδιο που να υπερβαίνει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της εταιρείας, είτε μέσω των ταμειακών διαθεσίμων είτε μέσω του δανεισμού. Ως εκ τούτου, όπως είπε, στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου.

Θα έρθουν νέα έργα

Απαντώντας σε ερώτηση για το πως θα αναπληρωθεί το ανεκτέλεστο σε μια περίοδο κατά την οποία περιορίζονται οι νέες δημοπρατήσεις έργων από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η αγορά θα συνεχίσει να παράγει νέο αντικείμενο.

«Θα σας πω κάτι που έχω επαναλάβει πολλές φορές και μου το έχει διδάξει η πολυετής εμπειρία μου. Η εργοληπτική δραστηριότητα ποτέ δεν πεθαίνει. Πάντα θα υπάρχουν νέα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν. Εκείνο που έχει σημασία είναι να διαθέτεις τη δύναμη και την ευελιξία ώστε να ανταποκρίνεσαι σε όποια κατάσταση διαμορφώνεται στην αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία της ΑΒΑΞ σχεδόν σε όλο το φάσμα των κατασκευών (έργα υποδομής, οικοδομικά έως τα ενεργειακά και τα έργα δικτύων) της επιτρέπει να απορροφά τις διακυμάνσεις που παρουσιάζονται σε επιμέρους αγορές. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εταιρεία εξετάζει ευκαιρίες και στο εξωτερικό, κυρίως στον ενεργειακό τομέα, όπου ήδη συμμετέχει σε διαγωνισμούς, ενώ αναφέρθηκε και στον μεγάλο διαγωνισμό για την επέκταση του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Τα κόστη

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μιτζάλης, η ΑΒΑΞ θα συνεχίσει να ακολουθεί επιλεκτική στρατηγική στην ανάληψη νέων έργων, δίνοντας προτεραιότητα σε συμβάσεις με ικανοποιητικά περιθώρια κερδοφορίας και όχι στην αύξηση του ανεκτέλεστου με κάθε κόστος.

Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις του κόστους, κ. Μιτζάλης, επεσήμανε ότι ο κλάδος ζητά να ενεργοποιηθούν εκ νέου οι αναθεωρήσεις, ώστε οι αμοιβές να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος των έργων. Επίσης, ανέφερε ότι «στα έργα που αναλάβαμε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχουμε ήδη ενσωματώσει στους προϋπολογισμούς μας πρόβλεψη για πιθανές αυξήσεις τιμών και θεωρούμε ότι είμαστε καλυμμένοι. Στα παλαιότερα έργα οι επιπτώσεις δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες και, σε γενικές γραμμές, το ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί».

Η Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας και τα άλλα projects

Για το μεγαλύτερο έργο που εκτελεί η ΑΒΑΞ, τη Γραμμή 4 του Μετρό ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σχετικά με τους χώρους εργασίας, που δεν παραδίδονται από την πολιτεία τα οποία όμως σταδιακά επιλύονται. Σε ό,τι αφορά τη διαιτησία που έχει ξεκινήσει, τονίστηκε ότι σε τόσο μεγάλα έργα οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται μέσω της διαδικασίας αυτής και όχι στα δικαστήρια, ώστε να αποφεύγονται πολυετείς καθυστερήσεις. Για το θέμα πιθανών αποζημιώσεων η διοίκηση ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να προδικάσει αν και ποιες αποζημιώσεις θα καταβληθούν από την Ελληνικό Μετρό και ότι δεν θεωρεί πως είναι της παρούσης να σχολιάσει το ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης της νέας γραμμής του Μετρό της Αθήνας είναι το 2032, ωστόσο, η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία είχε ζητήσει να πάει για το 2034.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα έργα του ομίλου, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι τα έργα υποδομής στο Ελληνικό, συνολικού προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ, παραμένουν σε τροχιά ολοκλήρωσης το 2028, μετά και τη σημαντική αναθεώρηση της σύμβασης.

Για το Flyover Θεσσαλονίκης εκτίμησε ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2027, ενώ για τους οδικούς άξονες Μπράλος – Άμφισσα και Ιωάννινα – Κακαβιά τοποθέτησε τον ορίζοντα ολοκλήρωσης στο 2028, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων θα εξαρτηθεί και από εξωγενείς παράγοντες.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, η κατασκευή των τριών νέων νοσοκομείων που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με στόχο ολοκλήρωσης το 2027, καθώς και η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1.750 MW, προϋπολογισμού 717 εκατ. ευρώ στη Ρουμανία, η οποία αναμένεται να παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Οι παραχωρήσεις

Σημαντική συμβολή στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων αναμένεται να έχουν και οι παραχωρήσεις, με την ΑΒΑΞ να έχει συμμετοχές στην Ολυμπία Οδό, στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, το Flyover Θεσσαλονίκης, τον Μορέα, το υπό κατασκευή αρδευτικό έργο Ταυρωπού, καθώς και τις μαρίνες Αθηνών και Λεμεσού.

Η συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 435 εκατ. ευρώ, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο όμιλος συμμετέχει ενεργά στους διαγωνισμούς για νέα έργα ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.

Το real estate

Στον τομέα του real estate, μέσω της AVAX Development, ο όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη με εμπορική αξία περίπου 165 εκατ. ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις οικιστικές αναπτύξεις στα Χανιά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν νέα έργα σε Αστυπάλαια και Κουφονήσι. Παράλληλα, δρομολογούνται δύο νέες αναπτύξεις στη Λευκωσία, που αφορούν κτίριο γραφείων και πύργο κατοικιών, καθώς και η ανάπτυξη συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών στο πρώην ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη.

Η μετοχή και οι επενδυτές

Αναφερόμενος στην πορεία της μετοχής, ο κ. Ιωάννου, σημείωσε ότι, παρά την υπερδιπλάσια άνοδο της τελευταίας διετίας, η εταιρεία εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA κάτω από 6,5 φορές, επίπεδο που, όπως είπε, αντιστοιχεί σε σημαντικό discount έναντι συγκρίσιμων εταιρειών του κλάδου. Πρόσθεσε ότι οι χρηματιστηριακές εταιρείες που καλύπτουν τη μετοχή διατηρούν τιμές-στόχους άνω των 4,50 ευρώ.

Όπως αναφέρθηκε, η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε περίπου στο 15%, από 6,6% πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, μετά και την επιτυχημένη διάθεση ποσοστού 4,4% από τους βασικούς μετόχους. Η σημαντική αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, με ημερήσιες συναλλαγές που πλέον υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ, δημιουργεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής διεθνών θεσμικών επενδυτών.

Το μέρισμα

Με βάση τα αποτελέσματα της χρήσης, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε το 2020 έως σήμερα, η ΑΒΑΞ έχει επιστρέψει στους μετόχους συνολικά 38 εκατ. ευρώ μέσω μερισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της φετινής διανομής.

Θετικά τα μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, το 2025 αυξήθηκε κατά 47%, στα 958 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 121 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%, με το περιθώριο EBITDA από την κατασκευή να υπερβαίνει το 10% που αποτελεί και τον μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρίας. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ, έναντι 30 εκατ. ευρώ το 2024. Συνολικά, κατά την τελευταία διετία, ο Όμιλος έχει υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών και τα EBITDA, ενώ έχει πενταπλασιάσει τα καθαρά του κέρδη.

Η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17%, στα 208 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, στοιχείο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μία χρονιά με καλά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA υποχώρησε για πρώτη φορά κάτω από τις δύο φορές και διαμορφώθηκε στο 1,7 φορές.