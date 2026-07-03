Γερμανία:-Το-προσχέδιο-του-προϋπολογισμού-προβλέπει-δανεισμό-άνω-των-203-δισεκ.-ευρώ

Το προσχέδιο του γερμανικού προϋπολογισμού για το 2027 προβλέπει δανεισμό άνω των 203 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένο από το συνολικό δανεισμό των 196,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στους βασικούς στόχους που ενέκρινε η κυβέρνηση τον Απρίλιο, σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που είδε το Reuters την Παρασκευή.

Αυτό συγκρίνεται με τα 50,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024 υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, πριν η Γερμανία αποτινάξει δεκαετίες δημοσιονομικού συντηρητισμού πέρυσι σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την ετοιμοθάνατη οικονομία της.

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Το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027, μέρος ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου που εκτείνεται έως το 2030, διαθέτει συνολικές δαπάνες ύψους 555,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, περισσότερες από τα 543,3 δισεκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο.

Οι συνολικές επενδύσεις θα ανέλθουν σε 117,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 40 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερες από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Η αύξηση αυτή έρχεται μετά την έγκριση ενός ταμείου 500 δισεκατομμυρίων ευρώ για υποδομές και μιας αλλαγής κανόνων που επιτρέπει την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τα όρια χρέους.

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει ισχυρή δέσμευση για την άμυνα, με τις βασικές αμυντικές δαπάνες να αναμένεται να αυξηθούν στα 109,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2027 από 82 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 στον βασικό προϋπολογισμό. Με την προσθήκη 11,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε κεφάλαια για την Ουκρανία και άλλες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η πολιτική προστασία, οι πληροφορίες και η προστασία της πληροφορικής, οι αμυντικές δαπάνες ανέρχονται σε 130,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

- Reuters