Διεύρυναν-τα-κέρδη-τους-οι-ευρωαγορές

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά την αυξημένη μεταβλητότητα που προκάλεσαν τα νεότερα οικονομικά στοιχεία, με τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου να διαμορφώνουν συνολικά θετικό κλίμα στις αγορές.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,69% και έκλεισε στις 652 μονάδες, ενώ σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε άνοδο 2,6%. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,25% στις 10.679 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX κατέγραψε άνοδο 0,85% στις 25.797 μονάδες, ενώ στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,39% στις 8.508 μονάδες.

Οι αγορές αξιολόγησαν επίσης τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση της, προκειμένου να συμβάλει, όπως είπε, «σε μια ευρωπαϊκή φωνή» ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών της επόμενης χρονιάς.

Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην Ευρωζώνη παρουσίασε βελτίωση τον Ιούνιο. Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global διαμορφώθηκε στις 50 μονάδες, επιστρέφοντας στο όριο ανάπτυξης, από 48,8 τον Απρίλιο και 48,5 τον Μάιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

Στον τομέα των υπηρεσιών, ο δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 49,4 μονάδες από 47,7 τον Μάιο, σημειώνοντας επίσης υψηλό τριμήνου.

Αντίθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο η εικόνα ήταν πιο αδύναμη, καθώς ο σύνθετος PMI υποχώρησε τον Ιούνιο στις 49,3 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2025.

Στη Γαλλία, η στατιστική υπηρεσία INSEE ανακοίνωσε ότι η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1% τον Μάιο σε μηνιαία βάση, ενώ η μεταποιητική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,1%.

Ωστόσο, σε τριμηνιαία βάση η εικόνα παραμένει θετική, καθώς η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,4% στο τρίμηνο έως τον Μάιο, ενώ η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 2,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.