Εκκίνηση-για-τη-ρύθμιση-των-72-δόσεων:-Τι-ισχύει-για-τις-οφειλές-στα-ασφαλιστικά-ταμεία

Επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε χθες στη ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και πλέον χιλιάδες οφειλέτες μπορούν να κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή.

Σε εγκύκλιο που εξέδωσαν ο e-ΕΦΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες της ρύθμισης, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ενεργοποιήθηκαν και δύο ξεχωριστοί «τύποι ρύθμισης» (795 και 790), ώστε να είναι διακριτές οι περίοδοι που μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία. Άλλωστε, πρέπει να επισημανθεί ότι στις 72 δόσεις μπορούν να υπαχθούν μόνο χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023. Αντίθετα, χρέη που προέκυψαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, εντάσσονται υποχρεωτικά στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, με βάση την ηλικία των χρεών, το ύψος των οφειλών που αφορά η ρύθμιση είναι 48,5 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή είχαν βεβαιωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2023.

Οι όροι ένταξης

Στην ίδια εγκύκλιο οριοθετούνται τα κατώτερα όρια καταβολής των μηνιαίων δόσεων (30 ευρώ), αλλά και πώς μπορεί ο οφειλέτης να απολέσει τη ρύθμιση, κινδυνεύοντας εκ νέου με τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Πιο αναλυτικά, από την εγκύκλιο που δόθηκε στη δημοσιότητα και σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης νόμου (ν.5313/25 αρ. 22), ισχύουν τα εξής:

 Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που αφορούν χρονικό διάστημα έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, αλλά ταυτόχρονα δεν τελούν κατά την 21η Απριλίου 2026 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε καθεστώς κάποιας άλλης ρύθμισης. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει να εντάξει στην ίδια ρύθμιση και οφειλές που βρίσκονται στο στάδιο της αναστολής πληρωμής.

– Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη, εάν υπάρχουν οφειλές εκτός ρύθμισης, που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά, πρέπει και αυτές παράλληλα να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

– Η σχετική αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026. Η υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ, εκτός αν πρόκειται για οφειλέτες του πρώην ΝΑΤ.

– Η εξόφληση του χρέους προς την Κοινωνική Ασφάλιση μπορεί να γίνει σε έως 72 δόσεις, με ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης τα 30 ευρώ. Όμως, η οφειλή που υπάγεται σε καθεστώς ρύθμισης κεφαλαιοποιείται και επιβαρύνεται με επιτόκιο 5,5%. Σημειώνεται ότι για οφειλές εκτός ρύθμισης το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 8,5%.

– Η καταβολή της πρώτης δόσης, που μπορεί να γίνει εμπρόθεσμα, έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της αίτησης, επικυρώνει ουσιαστικά την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις θεωρούνται εμπρόθεσμες αν καταβληθούν έως την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενου μήνα από εκείνον που καταβλήθηκε η πρώτη δόση.

– Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του υπολοίπου της ρυθμισμένης οφειλής με οποιονδήποτε τρόπο, ήτοι με καταβολή από τον οφειλέτη ή μέσω διοικητικών ή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με τον τόκο που αναλογεί στον αριθμό δόσεων που τελικά διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία εξόφλησης της ρύθμισης λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία υπαγωγής σε αυτή.

– Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

α) Χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση και σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης το αξιόποινο εξαλείφεται.

γ) Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

δ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

ε) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

– Η ρύθμιση απόλλυται εάν ο οφειλέτης:

α) Δεν καταβάλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή με την καθυστέρηση καταβολής των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

β) Δεν εξοφλεί ή τακτοποιεί κατά νόμιμο τρόπο τις λοιπές οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω ρύθμισης.

Συνέπεια της απώλειας της ρύθμισης είναι η υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών.

– Για οφειλές χρονικών περιόδων έως 31/12/2023 που εντάσσονται στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα χρησιμοποιείται ο τύπος 795 και για τις οφειλές χρονικών διαστημάτων που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση, ήτοι από 1ης/1/2024 και εξής θα χρησιμοποιείται ο τύπος 790 (παράλληλη πάγια).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την τελευταία έκθεση του ΚΕΑΟ, που αφορά το α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το συνολικό χρέος προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έχει ανέλθει στα 51,78 δισ. ευρώ. Το 68,85% των οφειλετών (1.411.298 φυσικά ή νομικά πρόσωπα), χρωστά έως 15.000 ευρώ έκαστος, ενώ υπάρχουν άλλοι 317.418 οφειλέτες με χρέη από 15.001 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση.