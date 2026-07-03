Εκτός-σχεδίου-οικόπεδα:-Παράταση-έως-τον-Ιούνιο-του-2027-για-οικοδομικές-άδειες

Έως τις 30 Ιουνίου 2027 παρατείνονται οι προθεσμίες που αφορούν την έκδοση οικοδομικών αδειών για συγκεκριμένες κατηγορίες εκτός σχεδίου οικοπέδων, σύμφωνα με διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η ρύθμιση αφορά αιτήματα προέγκρισης οικοδομικής άδειας και αιτήματα για έκδοση βεβαίωσης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης, τα οποία υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 273 του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

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Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών και την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών και μεταθέτει κατά έναν χρόνο, από τις 30 Ιουνίου 2026 στις 30 Ιουνίου 2027, την προθεσμία που προβλέπεται στο εισαγωγικό εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 273 του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα για προέγκριση οικοδομικής άδειας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις μελέτες ή αίτημα για έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης μπορεί να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Τι αφορά η αφορά

Η παράταση αφορά, μεταξύ άλλων, εκτός σχεδίου οικόπεδα εμβαδού 750, 1.200 και 2.000 τετραγωνικών μέτρων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 273 ως προς τον χρόνο δημιουργίας τους, το πρόσωπο και το βάθος. Στις ίδιες διατάξεις υπάγονται επίσης οικόπεδα που βρίσκονται στις ζώνες πόλεων και οικισμών, οικόπεδα που απομειώθηκαν λόγω απαλλοτριώσεων ή διάνοιξης οδών ή προέκυψαν από αναδασμούς, καθώς και οικόπεδα εμβαδού τουλάχιστον 4.000 τετραγωνικών μέτρων για την ανέγερση τουριστικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, έως τις 30 Ιουνίου 2027 παρατείνεται η ισχύς των προεγκρίσεων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 273, εφόσον αυτές λήγουν νωρίτερα.

Το ίδιο άρθρο παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2027 την προθεσμία εκτέλεσης, κατά προτεραιότητα, των οριστικών εκθέσεων αυτοψίας και των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που έχουν εκδοθεί έως την ημερομηνία αυτή από τις υπηρεσίες που ήταν αρμόδιες για τις κατεδαφίσεις πριν από τον Μάιο του 2024. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε δέκα ημέρες, να διαβιβάσουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το σύνολο των πρωτοκόλλων κατεδάφισης που εκτελέστηκαν, καθώς και έκθεση για τις κατεδαφίσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο του 2024.

Στην Καλντέρα

Επιπλέον, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης του ελέγχου των οικοδομικών αδειών στην περιοχή της Καλντέρας στις νήσους Θήρα και Θηρασιά. Έως τη συγκρότηση νέων οργάνων και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ίδιας ημερομηνίας, παρατείνεται και η θητεία των μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.