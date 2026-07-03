ΕΛΙΝΟΙΛ: Επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων – Στο «ραντάρ» και πιθανές εξαγορές

Η ΕΛΙΝΟΙΛ επανασχεδιάζει τη στρατηγική της απέναντι στις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις μεγάλες αλλαγές στην αγορά ενέργειας.

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Με αιχμή την ενίσχυση του δικτύου πρατηρίων στην ελληνική αγορά, η ΕΛΙΝΟΙΛ επιταχύνει τη στρατηγική της για οργανική ανάπτυξη, διευρύνοντας την παρουσία του σήματος της σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία, που διαθέτει σήμερα περισσότερα από 500 πρατήρια καυσίμων πανελλαδικά, προχωρά στην ένταξη νέων σημείων πώλησης, ενώ παράλληλα αυξάνει σταδιακά τα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια, τα οποία αποτελούν βασικό άξονα του αναπτυξιακού της σχεδιασμού.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΙΝΟΙΛ, Γιάννης Διαμαντόπουλος, κατά τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας την Πέμπτη, η ανάπτυξη του δικτύου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 η εταιρεία ενέταξε στο δίκτυό της έναν εντυπωσιακό αριθμό νέων πρατηρίων, αρκετά από τα οποία προηγουμένως λειτουργούσαν με τα εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιρειών. Η στρατηγική αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ποσοτική αύξηση του δικτύου, αλλά και στη σταδιακή ενίσχυση των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων.

Ο κ. Διαμαντόπουλος άφησε, παράλληλα, ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών εξαγορών, επισημαίνοντας ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της ΕΛΙΝΟΙΛ επιτρέπει στην εταιρεία να εξετάζει ακόμη και την απόκτηση ενός μικρού δικτύου πρατηρίων, εφόσον προκύψει η κατάλληλη επιχειρηματική ευκαιρία. Όπως διευκρίνισε, μια τέτοια κίνηση θα αξιολογηθεί αποκλειστικά με βάση τα χαρακτηριστικά και την αναμενόμενη απόδοση του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια συγκεκριμένη συζήτηση ή διαπραγμάτευση. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι η εταιρεία διαθέτει τον ισολογισμό και τη χρηματοοικονομική ευχέρεια που απαιτείται για να υποστηρίξει μια τέτοια επένδυση, εφόσον αυτή κριθεί συμφέρουσα.

Η ανάπτυξη των δικτύων εμπορίας καυσίμων στην ελληνική αγορά πραγματοποιείται κυρίως με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι η ένταξη ανεξάρτητων πρατηρίων στο δίκτυο μιας εταιρείας. Ο δεύτερος αφορά πρατήρια που αλλάζουν εμπορικό σήμα μετά τη λήξη της σύμβασής τους με άλλη εταιρεία εμπορίας, καθώς ο πρατηριούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει νέο συνεργάτη. Ο τρίτος, λιγότερο συχνός αλλά στρατηγικά σημαντικός, είναι η εξαγορά οργανωμένων δικτύων ή μικρότερων εταιρειών, όταν προκύπτουν επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούν αξία. Φυσικά, μια εταιρεία μπορεί να κατασκευάσει και εξαρχής νέο πρατήριο αλλά αυτή δεν είναι η πιο συνήθης πρακτική τα τελευταία χρόνια.

Οι προκλήσεις σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας

Πέρα από τη στρατηγική ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, ο κ. Διαμαντόπουλος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος της εμπορίας καυσίμων, κάνοντας λόγο για ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς αγορές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολες ακόμη και τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις.

Όπως σημείωσε, η μεταβλητότητα δεν αφορά πλέον μόνο τις τιμές του πετρελαίου, αλλά και τη διαθεσιμότητα των ίδιων των προϊόντων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα περιπτώσεις κατά τις οποίες συγκεκριμένα καύσιμα εξαφανίζονταν από την αγορά της Μεσογείου για λίγες ημέρες και στη συνέχεια επανεμφανίζονταν. «Το πρωτόγνωρο σήμερα δεν είναι μόνο οι αλλαγές, αλλά η συχνότητα, η ένταση και το μέγεθός τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, από τον πόλεμο στην Ουκρανία έως τις αλλαγές στην εξωτερική πολιτική και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο οι ασφαλείς προβλέψεις είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολες.

Αναφερόμενος στην ελληνική αγορά, σημείωσε ότι το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου καταγράφηκε πτώση περίπου 5% στις πωλήσεις βενζίνης και 1% και 4% αντίστοιχα στο ντίζελ, εξέλιξη που επηρέασε αρνητικά τις επιδόσεις της εταιρείας.

Επανασχεδιασμός της στρατηγικής και νέοι πυλώνες ανάπτυξης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου, σημειώνοντας ότι συμβόλαια τα οποία, όταν συνήφθησαν, ήταν κερδοφόρα, μετατράπηκαν στη συνέχεια σε ζημιογόνα εξαιτίας των πρωτοφανών μεταβολών στις διεθνείς αγορές. Όπως εκτίμησε, καθώς τα περισσότερα από αυτά λήγουν, οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο εμφανίζονται πλέον αισθητά βελτιωμένες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους, σημειώνοντας ότι οι επιβαρύνσεις δεν περιορίζονται μόνο στο προσωπικό και στις πάγιες δαπάνες, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ειδικά για την τροφοδοσία των νησιών, όπου η ΕΛΙΝΟΙΛ διατηρεί ισχυρή παρουσία, επισήμανε ότι το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, πλοίων και ρυμουλκών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, οι αυξήσεις αυτές δεν ήταν δυνατό να μετακυλιστούν στην αγορά, τόσο λόγω του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους που ίσχυε έως το τέλος Ιουνίου όσο και λόγω του έντονου ανταγωνισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, η λήξη του πλαφόν και η ολοκλήρωση των ζημιογόνων συμβολαίων δημιουργούν πλέον καλύτερες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της κερδοφορίας της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση προχωρά σε επανασχεδιασμό της στρατηγικής του διεθνούς εμπορίου, με στόχο την αποφυγή συμβολαίων υψηλού ρίσκου στο μέλλον, τον επαναπροσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κερδοφορία του ομίλου, καθώς και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της λειτουργίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στους βασικούς πυλώνες δραστηριότητάς της, όπως το yachting, η βιομηχανία, η ηλεκτροκίνηση μέσω της συνεργασίας με τη ΔΕΗ Blue, οι υπηρεσίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του electricon, το φυσικό αέριο μέσω του aerion, καθώς και η elin Techniki στον κατασκευαστικό τομέα.

Όπως ανέφερε ο κ. Διαμαντόπουλος, στόχος της ΕΛΙΝΟΙΛ για την επόμενη πενταετία είναι η δυναμική ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητάς της, με αιχμή τα πρατήρια καυσίμων, την ηλεκτροκίνηση, το φυσικό αέριο και τις υπόλοιπες ενεργειακές υπηρεσίες, ώστε ο όμιλος να διαμορφώσει ένα πιο ισορροπημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο απέναντι στις συνεχείς μεταβολές της αγοράς.

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Το νέο ενεργειακό περιβάλλον και οι επιλογές της εταιρείας

Ο πρόεδρος της ΕΛΙΝΟΙΛ, Γιάννης Αληγιζάκης, στάθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος της εμπορίας καυσίμων, εκτιμώντας ότι το 2026 εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα απρόβλεπτη χρονιά για την αγορά ενέργειας. Όπως σημείωσε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι θεσμικές αλλαγές, οι επενδυτικές απαιτήσεις και η ενεργειακή μετάβαση δημιουργούν ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς και απαιτεί συνεχή προσαρμογή από τις επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στην περσινή χρήση, υποστήριξε ότι η διεύρυνση των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία είχε ως αποτέλεσμα να ενταθούν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού μέσω της παράνομης διακίνησης ρωσικών προϊόντων, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τόσο τα έσοδα όσο και την κερδοφορία των νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου. Στις πιέσεις αυτές, σημείωσε, προστέθηκε και η εφαρμογή του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, το οποίο επιβάρυνε περαιτέρω τη λειτουργία των εταιρειών εμπορίας.

Ο κ. Αληγιζάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να προχωρήσει με τρόπο που να διασφαλίζει παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι το αυξανόμενο κόστος της μετάβασης και οι νέες ευρωπαϊκές πολιτικές δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για τον κλάδο. Όπως ανέφερε, η ΕΛΙΝΟΙΛ δεν παρασύρθηκε σε επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς πρόκειται για δραστηριότητες με υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις και μεγάλο χρόνο απόδοσης των επενδύσεων. Μάλιστα, σημείωσε ότι αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στον συγκεκριμένο τομέα είτε αποχωρούν από την αγορά είτε καταγράφουν σημαντικές ζημιές.