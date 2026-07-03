ΕΥΔΑΠ:-«Πράσινο-φως»-για-τις-μελέτες-του-mega-project-«Ψυττάλεια-3.0»

Στόχος η μετατροπή της σε σύγχρονο περιβαλλοντικό και ενεργειακό κόμβο, με έμφαση στην αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων και στην παραγωγή ενέργειας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στην γραμμή εκκίνησης φαίνεται να βρίσκεται ο διαγωνισμός για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις που σχεδιάζει η ΕΥΔΑΠ, με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας και τη μετατροπή του σε μία από τις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη.

Το Δ.Σ. της εισηγμένης που συνεδρίασε προχτές Τετάρτη 1 Ιουλίου, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την έγκριση υλοποίησης διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του ΚΕΛ Ψυττάλειας, ύψους 11,5 εκατ. (με ΦΠΑ). Η διοίκηση Σαχίνη είχε προαναγγείλει ότι αναμένεται αυτό το πρώτο βήμα με τις μελέτες για το εν λόγω project εντός καλοκαιριού.

Πλέον, αναμένεται και η δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης για να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα ενισχύσει τον περιβαλλοντικό και ενεργειακό ρόλο της Ψυττάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων και στην περαιτέρω ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της ΕΥΔΑΠ για τις υποδομές αποχέτευσης της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι το - είχε προ διετίας κιόλας αναδείξει τα σχέδια της ΕΥΔΑΠ για το σχέδιο περαιτέρω αξιοποίησης εστιάζονται στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης ιλύος και ενεργειακής αξιοποίησης, στη διαχείριση προϊόντων επεξεργασίας (φώσφορος, κ.λπ.), στην επαναχρησιμοποίηση ανακτημένου νερού, στην περαιτέρω ενεργειακή βελτιστοποίηση του ΚΕΛΨ αλλά και στην εναρμόνιση με τη νέα και πολύ αυστηρή Ευρωπαϊκή Οδηγία που θα διέπει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Σχέδια που συχνά πυκνά αναδείκνυε η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

Στόχος είναι η βελτιστοποίηση αξιοποίησης ιλύος και προϊόντων επεξεργασίας (βιοαερίου, βιομεθανίου, ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνου, φωσφόρου κ.λπ.), άλλα έργα ενεργειακής βελτιστοποίησης (βιοαέριο, φωτοβολταϊκά), η βέλτιστη παραγωγή και εκμετάλλευση του ανακτημένου νερού, έργα αναβάθμισης για συμμόρφωση με τη νέα Ευρωπαϊκή οδηγία επεξεργασίας αστικών λυμάτων, η επέκταση της δραστηριότητας στην ενεργειακή εκμετάλλευση στερεών αποβλήτων.

Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν τη βάση για το τεχνικό τεύχος για την μεικτή σύμβαση έργων και υπηρεσιών της επόμενης σύμβασης για τη συντήρηση και λειτουργία της Ψυττάλειας, έργο που σηματοδοτεί έναν ακόμη επενδυτικό κύκλο για την ΕΥΔΑΠ.

Η στόχευση και ο σχεδιασμός

Αλλά και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ είχε προϊδεάσει για τον διαγωνισμό για τη μελέτη του έργου «Ψυττάλεια 3.0», η οποία έχει καθυστερήσει σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την επίτευξη net zero energy, δηλαδή την ενεργειακή αυτονόμηση της εγκατάστασης μέσω της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των παραγόμενων ενεργειακών πόρων.

Ο δεύτερος αφορά το net zero CO₂, μέσω τεχνολογιών δέσμευσης και διαχείρισης διοξειδίου του άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται και η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών μεταφοράς αερίων, καθώς στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει ανενεργός αγωγός που θα μπορούσε να υποστηρίξει μελλοντικές εφαρμογές μεταφοράς CO₂ προς αποθήκευση ή αξιοποίηση.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την τεταρτοβάθμια επεξεργασία νερού, δηλαδή την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα για επαναχρησιμοποίηση. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη στρατηγική αντιμετώπισης της λειψυδρίας και την αξιοποίηση ανακτημένου νερού για αρδευτικές, περιβαλλοντικές και άλλες χρήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχετικά master plans επαναχρησιμοποίησης νερού για την Αττική, τα οποία και θα αξιοποιηθούν με βάση την ίδια λογική.

Όπως προβλέπει ο μέχρι τώρα σχεδιασμός, μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού θα απαιτηθούν περίπου δύο χρόνια για την ολοκλήρωση των μελετών, άλλα δύο χρόνια για την ωρίμανση και δημοπράτηση του κυρίως έργου και περίπου τρία χρόνια για την κατασκευή του. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα έργο με ορίζοντα υλοποίησης περίπου επτά ετών, γεγονός που μεταθέτει την ολοκλήρωσή του μετά το 2030.