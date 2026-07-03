ΗΠΑ:-Εντολή-της-pjm-στις-εταιρείες-ηλεκτρισμού-να-μειώσουν-την-παροχή-ρεύματος-λόγω-καύσωνα

Συναγερμό για τον περιορισμό της κατανάλωσης κήρυξε ο μεγαλύτερος διαχειριστής ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ, PJM, καθώς το σύστημα λυγίζει υπό το βάρος βλαβών σε γεννήτριες, υπερφόρτωσης των γραμμών και της κατακόρυφης ανόδου στη χρήση κλιματιστικών λόγω του παρατεταμένου καύσωνα.

Η PJM δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις τοπικές εταιρείες ηλεκτρισμού να περιορίσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση.

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Η εταιρεία εξυπηρετεί 67 εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή του Μεσοατλαντικού, του Νότου και της Ουάσινγκτον.

Εκτόξευση των τιμών

Την ίδια στιγμή, οι τιμές χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη βόρεια Βιρτζίνια, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση κέντρων δεδομένων παγκοσμίως, εκτοξεύθηκαν αυτή την εβδομάδα πάνω από τα 2.000 δολάρια ανά μεγαβατώρα. Το ποσό αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα περίπου 40 δολάρια ανά MWh που καταγράφονται υπό κανονικές συνθήκες, όταν το δίκτυο της PJM δεν βρίσκεται σε κατάσταση κινδύνου.

Σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου και τα επίσημα δεδομένα λειτουργίας της PJM, η κατακόρυφη αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στο εξαιρετικά υψηλό κόστος που απαιτείται πλέον για την παροχή ενέργειας μέσω των ήδη συμφορημένων γραμμών υψηλής