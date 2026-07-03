Η ΑΑΔΕ μπαίνει σε γάμους και βαφτίσεις – Πώς θα ελέγχει καλεσμένους και αποδείξεις

Σε βασικό «εργαλείο» αποκάλυψης φοροδιαφυγής αναδεικνύεται το ψηφιακό πελατολόγιο.

Μετά την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων, φανοποιεία, πλυντήρια οχημάτων, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, πάρκινγκ κι άλλες επιχειρήσεις με συναφείς δραστηριότητες, “έρχεται η ώρα” εφαρμογής στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε γάμους, βαφτίσεις, δεξιώσεις, πανηγύρια, πάρτι και κάθε είδους μαζική διοργάνωση.

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Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου στους παραπάνω κλάδους, πιθανότατα το Φθινόπωρο, μπορεί να εισφέρει σημαντικά ποσά στα κρατικά ταμεία, καθώς αφορά έναν κλάδο με υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ θα εστιάζουν στους χώρους που πραγματοποιούνται κοινωνικές εκδηλώσεις (κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων, ξενοδοχεία). Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταγράφουν τις εκδηλώσεις δηλώνοντας βασικά στοιχεία όπως το είδος της εκδήλωσης και τον αριθμό των προσκεκλημένων. Η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου θα αφορά επίσης εταιρίες catering, ανθοπωλεία, φωτογράφους, μουσικούς, DJ, επιχειρήσεις στολισμού, κομμωτήρια, μακιγιέρ, ζαχαροπλαστεία αλλά και επιχειρήσεις ενοικίασης εξοπλισμού.

Με την εφαρμογή του, η ΑΑΔΕ θα μπορεί να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο τον αριθμό των καλεσμένων με τα τιμολόγια και τις αποδείξεις που εκδίδονται για κάθε εκδήλωση, αποκτώντας πλήρη εικόνα της συναλλαγής.

Τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και θα διασταυρώνονται σε πραγματικό χρόνο με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται, δημιουργώντας έναν ψηφιακό χάρτη συναλλαγών. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως πελάτης βρίσκεται στον χώρο μιας επιχείρησης χωρίς να έχει προηγουμένως καταχωρηθεί στο ψηφιακό πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με την επιβολή προστίμων.

Σε συνδυασμό μάλιστα με την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA) και τη ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων (ψηφιακό δελτίο αποστολής), το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί ένα ακόμα εργαλείο για την προώθηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

«Βροχή» προστίμων

Αποκαλυπτικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΑΔΕ από την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, μεταφορών, στάθμευσης, πλύσης, βαφής και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων.

Μόνο φέτος έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 έλεγχοι εκ των οποίων σε 693 περιπτώσεις βρέθηκαν παραβάσεις, με τη μέση παραβατικότητα να φτάνει στο 60,5%. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 6292 παραβάσεις με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν να φτάνουν στο μισό εκατ. ευρώ. Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν αφορούν :

– 2.552 στον κλάδο της επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών

– 3.474 σε υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

– 91 στο λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

– 33 στο χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών

– 81 στην ενοικίαση αυτοκινήτων και

– 61 στις χερσαίες μεταφορές επιβατών.

Παράλληλα, μπήκε λουκέτο 48 ωρών σε 12 επιχειρήσεις.