Η-Γερμανία-εκτιμά-ότι-η-κατασκευάστρια-αρμάτων-μάχης-knds-θα-επιδιώξει-την-εισαγωγή-στο-Χρηματιστήριο-παρά-την-αναστολή-του-σχεδίου

Η γερμανική κυβέρνηση υποθέτει ότι ο γαλλο-γερμανικός αμυντικός όμιλος KNDS θα εξετάσει ακόμη το ενδεχόμενο εισαγωγής στο χρηματιστήριο, δήλωσε εκπρόσωπος στο Βερολίνο την Παρασκευή, αφού η εταιρεία ανέστειλε τα σχέδιά της αυτή την εβδομάδα, επικαλούμενη την ανάγκη για καλύτερες συνθήκες στην αγορά.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σέβεται την απόφαση να διακόψει την αρχική δημόσια προσφορά, αλλά εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τους Γάλλους εταίρους της για να οδηγήσει την εταιρεία σε ένα επιτυχημένο μέλλον», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

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Η γερμανική κυβέρνηση είχε καθορίσει, μαζί με τη Γαλλία και τους Γερμανούς μετόχους, τα βασικά σημεία για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία, τα οποία βασίζονταν σε προσδοκίες για μια επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά (IPO), πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η Γερμανία θα συνεχίσει να τηρεί τη συμφωνία της για την απόκτηση μεριδίου 40%, επειδή η KNDS έχει μεγάλη σημασία για τα συμφέροντα ασφαλείας της χώρας, πρόσθεσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Η KNDS ανέβαλε την Τετάρτη αυτό που θα ήταν μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές αμυντικών εταιρειών στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, λέγοντας ότι θα συνεχίσει τη διαδικασία μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς.

- Reuters