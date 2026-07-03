Κίνα:-Η-ανοικτή-συνεργασία-εγγύηση-της-αναπτυξιακής-σταθερότητας

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Στη σημερινή συγκυρία, οι γεωπολιτικές εντάσεις παραμένουν υψηλές, ενώ οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι εμφανίζονται με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα.

Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αναζητούν μια νέα ισορροπία μεταξύ ασφάλειας, αποδοτικότητας και κόστους.

Στο 17ο Θερινό Φόρουμ του Νταβός, η αξία της ανοικτής συνεργασίας, καθώς και η αναζήτηση τρόπων συνδυασμού της ασφάλειας με το αμοιβαίο όφελος, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η εξισορρόπηση των εθνικών αναγκών ασφάλειας με τις απαιτήσεις της παγκόσμιας συνεργασίας και ανάπτυξης αναδείχθηκε σε ένα από τα κεντρικά ζητήματα του Φόρουμ.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο όρος «αβεβαιότητα» κυριάρχησε στις συζητήσεις, αποτυπώνοντας ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα της σύγχρονης εποχής.

Ο Μάθιου Κλάιν, ιδρυτής του αμερικανικού οργανισμού οικονομικής ανάλυσης The Overshoot, τόνισε ότι κίνδυνοι όπως η πανδημία της COVID-19 και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των χωρών στη σταθερότητα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος.

Ως αποτέλεσμα, ορισμένες χώρες έχουν υιοθετήσει περισσότερο προστατευτικές πολιτικές, επιδιώκοντας να θωρακίσουν τις οικονομίες τους απέναντι στις αυξανόμενες αβεβαιότητες.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, μια τέτοια προσέγγιση ενδέχεται τελικά να καταστήσει δυσκολότερη την επίτευξη των ίδιων των στόχων που επιδιώκει.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα με ιδιαίτερη ένταση. Επικαλούμενος πρόσφατη έρευνα στην οποία συμμετείχαν στελέχη εκατοντάδων επιχειρήσεων από πολλές χώρες, ο Γιασούσι Σασάκι, Διευθύνων Σύμβουλος της Boston Consulting Group (BCG), επισήμανε ότι η αβεβαιότητα έχει πλέον παγιωθεί ως μόνιμο χαρακτηριστικό του παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιχειρήσεις δεν σχεδιάζουν πλέον τις αλυσίδες εφοδιασμού τους με αποκλειστικό γνώμονα τη βελτιστοποίηση του κόστους και της αποδοτικότητας.

Αντίθετα, η διαφοροποίηση, η ευελιξία και η ανθεκτικότητα απέναντι στους κινδύνους έχουν αναδειχθεί σε βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ η ικανότητα προσαρμογής σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Κοινή ήταν η διαπίστωση των συμμετεχόντων ότι ο μονομερισμός και η πολιτική της απομόνωσης δεν μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στις σημερινές διεθνείς προκλήσεις.

Η Γιούεν Γιούεν Ανγκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, τόνισε ότι τα προστατευτικά μέτρα που έχουν υιοθετήσει ορισμένες χώρες, όπως οι δασμολογικοί φραγμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές, οδηγούν σε άμεση αύξηση του κόστους του παγκόσμιου εμπορίου και σε μείωση της αποτελεσματικότητας στην κατανομή των πόρων, δυσχεραίνοντας παράλληλα την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ασφάλειας και αποδοτικότητας.

Καθώς το παγκόσμιο τοπίο αναδιαμορφώνεται, οι μικρές και μεσαίες χώρες υφίστανται ιδιαίτερα έντονες επιπτώσεις.

Η καθηγήτρια έφερε ως παράδειγμα τη Σιγκαπούρη, επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να αντισταθμίσουν τους κινδύνους χάρη στην ισχυρή βιομηχανική τους βάση και στο ευρύ φάσμα εργαλείων πολιτικής που διαθέτουν.

Αντίθετα, οι χώρες με περιορισμένους πόρους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το παγκόσμιο εμπόριο και τη διεθνή συνεργασία, ενώ η εξωστρέφεια και το άνοιγμα προς τον κόσμο αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους.

Η αναζήτηση μεγαλύτερης βεβαιότητας μέσω της ανοικτής συνεργασίας αναδεικνύεται ως ακόμη πιο αναγκαία για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Ο Γιν Τζενγκ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Schneider Electric, δήλωσε ότι η εξωστρέφεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της παγκοσμιοποίησης, ενώ η συνεργασία συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιομηχανική αναβάθμιση.

Καμία χώρα ή επιχείρηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά από μόνη της, στην ταχεία τεχνολογική εξέλιξη και στην ενεργειακή μετάβαση.

Η ανοικτή συνεργασία αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό δρόμο για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων και την αξιοποίηση των αναδυόμενων ευκαιριών.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του για την πολιτική υψηλού επιπέδου ανοίγματος της Κίνας, επισημαίνοντας ότι η Schneider Electric έχει εδραιώσει ισχυρή παρουσία στην κινεζική αγορά και παράλληλα συμβάλλει στη διεθνοποίηση των κινεζικών επιχειρήσεων, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους ανθεκτικότητας, βασισμένη στην ανοικτή συνεργασία, μέσω της διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού, της προώθησης της εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας και της ενίσχυσης της ετοιμότητας απέναντι στους κινδύνους.

Η Γιούεν Γιούεν Ανγκ επισήμανε ότι, παρά το υψηλό αρχικό κόστος, οι επενδύσεις της Κίνας στην καθαρή ενέργεια έχουν ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που ανακύπτουν σε περιόδους παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για άλλες χώρες που επιδιώκουν να ενισχύσουν τη δική τους αναπτυξιακή ανθεκτικότητα.