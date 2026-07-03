Κίνα:-Η-κοινή-αναζήτηση-λύσεων-για-το-αδιέξοδο-της-παγκόσμιας-ανάπτυξης

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Το 17ο Θερινό Φόρουμ του Νταβός πραγματοποιήθηκε στο Νταλιάν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πάνω από 1.700 εκπρόσωποι από περισσότερες από 90 χώρες και περιοχές συγκεντρώθηκαν στην παράκτια αυτή πόλη, προκειμένου να διερευνήσουν τρόπους αντιμετώπισης του αδιεξόδου της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αλληλένδετες αναταράξεις, αλλά και από την αναζωπύρωση του μονομερισμού και του προστατευτισμού, η μαζική αυτή συμμετοχή συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κίνα.

Η εμπιστοσύνη αυτή εδράζεται στη μετάβαση της Κίνας προς ένα υψηλότερο επίπεδο θεσμικού ανοίγματος.

Οι περιορισμοί στην πρόσβαση των ξένων επενδύσεων στον μεταποιητικό τομέα έχουν αρθεί πλήρως, ενώ προωθείται μεθοδικά το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών, ιδίως στους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου.

Παράλληλα, το Λιμάνι Ελεύθερου Εμπορίου της Χαϊνάν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία με την εφαρμογή του νέου τελωνειακού καθεστώτος σε ολόκληρο το νησί.

Στο πλαίσιο αυτό, το φετινό Φόρουμ επικεντρώθηκε στην πολιτική ανοίγματος της Κίνας, στον βιομηχανικό μετασχηματισμό και στο οικοσύστημα καινοτομίας, δίνοντας στη διεθνή κοινότητα τη δυνατότητα να εντοπίσει τις ευκαιρίες που αναδύονται από τις αναπτυξιακές τάσεις της χώρας και να οικοδομήσει ευρύτερη συναίνεση υπέρ της συνεργασίας μέσω του διαλόγου.

Η εμπιστοσύνη αυτή απορρέει επίσης από το γεγονός ότι η Κίνα εξελίσσεται σε παγκόσμιο καταλύτη και πεδίο δοκιμών για την εφαρμογή της καινοτομίας.

Το φετινό Φόρουμ επικεντρώθηκε στις βασικές προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Οι τεχνολογίες αιχμής συχνά δυσκολεύονται να αποκτήσουν εμπορική βιωσιμότητα, λόγω του υψηλού κόστους ανάπτυξης και του κατακερματισμού των πεδίων εφαρμογής τους.

Διαθέτοντας μια υπερμεγέθη αγορά, την πληρέστερη βιομηχανική αλυσίδα παγκοσμίως και πληθώρα σεναρίων εφαρμογής, η Κίνα προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για τη μετάβαση των νέων τεχνολογιών από το εργαστήριο στην αγορά.

Υπερβαίνοντας τη στενή συζήτηση γύρω από τις τεχνολογίες αιχμής, το Φόρουμ επικεντρώθηκε σε πέντε θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων ο μετασχηματισμός του εμπορίου και οι προοπτικές της κινεζικής οικονομίας, με στόχο να αναδείξει τρόπους γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της τεχνολογικής καινοτομίας και της πρακτικής εφαρμογής της.

Η εμπιστοσύνη αυτή εδράζεται ακόμη περισσότερο στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα που προσφέρει η Κίνα σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα.

Σε μια περίοδο υποτονικής ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, η Κίνα εξακολουθεί να διατηρεί σταθερή αναπτυξιακή πορεία, αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος με συνεκτικό και στοχευμένο σχεδιασμό.

Η ομαλή μετάβαση από το 14ο στο 15ο Πενταετές Σχέδιο, σε συνδυασμό με τη σταδιακή προώθηση του θεσμικού ανοίγματος, προσφέρει στις διεθνείς επιχειρήσεις ένα σαφές πλαίσιο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους στην κινεζική αγορά.

Με την έναρξη της εφαρμογής του 15ου Πενταετούς Σχεδίου, το Φόρουμ φιλοξένησε ειδικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών κατευθύνσεων του νέου αναπτυξιακού σχεδίου, παρουσιάζοντας στη διεθνή κοινότητα το αναπτυξιακό όραμα της Κίνας και τις προοπτικές για την από κοινού αξιοποίηση των νέων ευκαιριών.

Όποιος συμπορεύεται με την Κίνα, συμπορεύεται με τις ευκαιρίες. Σε μια εποχή κατά την οποία ο μονομερής προστατευτισμός προκαλεί αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, η Κίνα επιδιώκει να δώσει νέα ώθηση στην παγκόσμια ανάπτυξη μέσα από ένα ευρύτερο όραμα συνεργασίας.

Βρισκόμενη σε μια νέα ιστορική αφετηρία, θα συνεχίσει να διευρύνει το άνοιγμά της προς τον κόσμο και να συνεργάζεται με όλες τις χώρες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βεβαιότητας και της σταθερότητας της παγκόσμιας οικονομίας σε μια εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας.