ΚΕΠΕ:-Η-οικονομική-πρόοδος-δεν-μετριέται-μόνο-με-το-ΑΕΠ

Τις επιπτώσεις της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη διεθνή οικονομία, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο ΠΔΠ της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 αναλύει το νέο, 60ό τεύχος του ΚΕΠΕ.

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Τις επιπτώσεις της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη διεθνή οικονομία, τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034 αναλύει το νέο, 60ό τεύχος του τετραμηνιαίου περιοδικού «Οικονομικές Εξελίξεις» του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα και είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνεται στο εισαγωγικό σημείωμα του τεύχους, το διεθνές οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και γεωπολιτικές αναταράξεις, με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τις επιπτώσεις της στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στο παγκόσμιο εμπόριο να αναδεικνύουν την ευαλωτότητα της παγκόσμιας οικονομίας απέναντι σε απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, το οποίο χαρακτηρίζεται ως στρατηγικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της συνοχής της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, οι αποφάσεις που θα ληφθούν στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφώσουν σε σημαντικό βαθμό τις αναπτυξιακές προοπτικές των κρατών-μελών κατά την επόμενη δεκαετία.

Η πρώτη ενότητα του περιοδικού εξετάζει τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, αναλύοντας τους οικονομικούς κύκλους, τους δείκτες αβεβαιότητας, τις μεταβολές στη ζήτηση, τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του ΑΕΠ, καθώς και την πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας στις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στο νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας τόσο τις δυνατότητες όσο και τις προκλήσεις που δημιουργούνται για την Ελλάδα και υπογραμμίζοντας ότι η αποτελεσματική αξιοποίησή του θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τη μακροχρόνια αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ενώ εξετάζονται ζητήματα υποκειμενικής και αντικειμενικής φτώχειας, καθώς και η ευτυχία των παιδιών στην Ελλάδα, με στόχο την ανάδειξη των κοινωνικών διαστάσεων της οικονομικής ανάπτυξης. Η ενότητα ολοκληρώνεται με ανάλυση της πορείας του εξωτερικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Το ειδικό θέμα του δεύτερου μέρους του τεύχους είναι αφιερωμένο στην υποκειμενική ευημερία των πολιτών, εξετάζοντας την ικανοποίηση από τη ζωή και τα κυρίαρχα συναισθήματα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2019-2025. Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, τα ευρήματα αναδεικνύουν ότι η αξιολόγηση της οικονομικής προόδου δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε δείκτες εισοδήματος και παραγωγής, αλλά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ευρύτερες διαστάσεις της ανθρώπινης ευημερίας.

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