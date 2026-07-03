Κηδεία-Χαμενεΐ:-Ως-και-20-εκατομμύρια-Ιρανοί-αναμένεται-να-συμμετάσχουν-στις-τελετές

Να συμμετάσχουν μαζικά στις τελετές για την κηδεία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε τους Ιρανούς ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δηλώνοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει απάντηση στον θάνατό του από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα που εξαπολύθηκαν στην έναρξη του πολέμου.

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«Καλώ όλο τον ιρανικό λαό να γράψει μια ένδοξη σελίδα στην ιστορία του Ισλαμικού Ιράν με την παρουσία του στις τελετές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι παράλληλα πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου.

«Η απαίτηση του έθνους για εκδίκηση πρέπει να ηχήσει στα αυτιά ολόκληρου του κόσμου», πρόσθεσε.

Ο Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Όπως δήλωσε την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Αλί Μπαγκαΐ, στις τελετές θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από 100 χώρες του κόσμου (μεταξύ τους η Κίνα και το Πακιστάν, το οποίο θα εκπροσωπήσει ο πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ).

Η δημόσια κηδεία του Χαμενεΐ, η οποία είχε αρχικά αναβληθεί λόγω της κορύφωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα πραγματοποιηθεί ενώ Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, μετά την υπογραφή προκαταρκτικής συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Ο Χαμενεΐ, πνευματική μορφή για εκατομμύρια σιίτες μουσουλμάνους, σκοτώθηκε σε ηλικία 86 ετών στο συγκρότημα κατοικιών του, στο κέντρο της Τεχεράνης, στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Η δημόσια τελετή θα ξεκινήσει το Σάββατο στο επιβλητικό συγκρότημα Grand Mosalla, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας, όπου πραγματοποιούνται οι μεγάλες προσευχές της Παρασκευής, επίσημες κρατικές τελετές και θρησκευτικές συγκεντρώσεις. Στον ίδιο χώρο θα εκτεθούν και οι σοροί συγγενών του που σκοτώθηκαν επίσης στον πόλεμο.

Οι ιρανικές αρχές εκτιμούν ότι στις τελετές θα συμμετάσχουν από 15 έως 20 εκατομμύρια άνθρωποι, γεγονός που θα τις καταστήσει τις μεγαλύτερες κρατικές κηδείες στην ιστορία της χώρας. «Το Ιράν προετοιμάζεται να ζήσει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας του», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ.

Η Τεχεράνη, καθώς και οι ιερές πόλεις Κομ και Μασχάντ, όπου θα συνεχιστούν οι τελετές και θα πραγματοποιηθεί η ταφή, θα τεθούν σε αργία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Οι Αρχές διέταξαν το κλείσιμο δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών στην Τεχεράνη από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, ενώ θα ισχύσουν αυστηροί κυκλοφοριακοί περιορισμοί, καθιστώντας μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης απροσπέλαστο για τα ιδιωτικά οχήματα.

Προειδοποίηση του Ιράν προς ΗΠΑ και Ισραήλ

Την ίδια ώρα, ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός διοικητής προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να μην προχωρήσουν σε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον της χώρας κατά τη διάρκεια των τελετών.

«Προειδοποιούμε τους εχθρούς του Ιράν, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ), να αποφύγουν οποιοδήποτε λανθασμένο υπολογισμό και να σκεφτούν πολύ σοβαρά τη σκληρή απάντηση που θα δώσουν οι ένοπλες δυνάμεις μας σε κάθε απειλή ή επίθεση κατά της χώρας μας», δήλωσε ο Αλί Αμπντολαχί, διοικητής του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ Ανμπίγια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεκρώσιμες πομπές για τον Χαμενεΐ θα ξεκινήσουν στις 4 Ιουλίου από την Τεχεράνη και θα ολοκληρωθούν στις 9 Ιουλίου με την ταφή του στη γενέτειρά του, τη Μασχάντ. Στο ενδιάμεσο θα πραγματοποιηθούν επιπλέον θρησκευτικές τελετές στην Κομ και στο Ιράκ.

Ανάλογη προειδοποίηση είχε απευθύνει και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει άμεσα και δυναμικά σε οποιαδήποτε απειλή κατά του ιρανικού λαού ή της ηγεσίας της χώρας.

Η δήλωσή του ήρθε μετά τις αναφορές του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, σύμφωνα με τις οποίες ο σημερινός Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι «στόχος προς εξόντωση».

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει των τελετών, ενώ ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιβληθούν προσωρινοί περιορισμοί στον εναέριο χώρο πάνω από αρκετές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Τεχεράνη και η Μασχάντ.