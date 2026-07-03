ΚΚΕ:-Το-μεγαλύτερο-κενό-ασφαλείας-είναι-οι-κίνδυνοι-από-την-εμπλοκή-της-χώρας-στον-πόλεμο

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«Το μεγαλύτερο “κενό ασφαλείας” που προκύπτει και από το περιεχόμενο της συνομιλίας του συμβούλου του πρωθυπουργού με τους Ρώσους που υποδύονταν τους Ουκρανούς αξιωματούχους, είναι οι ανυπολόγιστοι κίνδυνοι που συνεπάγεται για τον ελληνικό λαό η εγκληματική πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ και για την οποία κανένα άλλο κόμμα δεν βγάζει “άχνα”» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του και προσθέτει:

«Μόνο ανατριχίλα προκαλεί να ακούει κανείς τον Έλληνα αξιωματούχο να λέει ότι “καταλαβαίνουμε τις ανάγκες του πολέμου”, όταν έχει μόλις ενημερωθεί ότι επίκειται νέο χτύπημα με ουκρανικά θαλάσσια drones κατά ρωσικών στόχων κοντά σε ελληνικά νησιά και απλώς να ζητά να μην υλοποιηθεί αυτό επειδή “βρισκόμαστε σε τουριστική και προεκλογική περίοδο”…».

«Ενδεικτικό του κυνισμού της πολεμικής εμπλοκής είναι ότι ο σύμβουλος του πρωθυπουργού, μετά τα παραπάνω και σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, θέτει ο ίδιος το ζήτημα της υπογραφής συμφωνίας συμπαραγωγής θαλάσσιων drones με την Ουκρανία!

Επιπλέον, από τη συνομιλία προκύπτει ξεκάθαρα ότι είναι σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης πως το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα στόχευε ρωσικό πολεμικό πλοίο, όπως έχει αποκαλύψει ο “Ριζοσπάστης”» αναφέρει, ακόμα, το ΚΚΕ και καταλήγει στο σχόλιό του:

«Εδώ και τώρα να βγει η Ελλάδα από το μακελειό του πολέμου πριν να είναι αργά, να μην υπάρξει καμία νέα συμφωνία με το καθεστώς Ζελένσκι, να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και να αποσυρθεί η χώρα από τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ο λαός να τιμωρήσει αυστηρά την κυβέρνηση και τα κόμματα της πολεμικής εμπλοκής».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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