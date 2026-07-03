Κυβέρνηση για τη ρωσική φάρσα στον Θάνο Ντόκο: Υβριδική επίθεση με χρήση AI – Δεν διέρρευσαν απόρρητα

Για τη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Θάνου Ντόκου με Ρώσους φαρσέρ τοποθετήθηκαν κυβερνητικές πηγές, κάνοντας λόγο για υβριδική επίθεση, με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI.

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«Πρόκειται για υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, μέσω χρήσης εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα για την αναβάθμιση της ασφάλειας των επικοινωνιών, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον υβριδικών επιθέσεων» τονίζεται. «Καμία διαρροή εμπιστευτικής ή απόρρητης πληροφορίας δεν προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνομιλίας» διαβεβαιώνει το Μαξίμου. Ανάλογες επιθέσεις έχουν γίνει στο παρελθόν σε υψηλόβαθμους Ευρωπαίους αξιωματούχους, τονίζεται.

Ο Θάνος Ντόκος φέρεται να εξαπατήθηκε από γνωστό δίδυμο Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι κατάφεραν να συνομιλήσουν μαζί του προσποιούμενοι Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η ανάρτηση των Ρώσων φαρσέρ

Στην ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δημιουργοί της φάρσας περιγράφουν αναλυτικά όσα υποστηρίζουν ότι διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Όπως αναφέρουν:

«Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τον ενημερώσαμε ότι ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας φέρεται να δρα αυτόνομα, δεν υπακούει πλέον στον πρόεδρο της χώρας και προτίθεται να συνεχίσει να στέλνει drones στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με στόχο ρωσικά πλοία αλλά και θαλαμηγούς Ρώσων ολιγαρχών.

Προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση, ο Θάνος Ντόκος προειδοποίησε ότι ένα ακόμη τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα.

“Κατανοούμε τις ανάγκες του πολέμου, αλλά δεν θέλουμε να διεξάγεται στο έδαφός μας. Έχουμε εκλογές που πλησιάζουν, επομένως η αντίδραση της Αθήνας θα είναι πολύ ισχυρή. Πρέπει να αποφασίσετε αν η καταστροφή ενός μόνο ρωσικού πλοίου αξίζει το κόστος της απώλειας της ελληνικής υποστήριξης. Και, παρεμπιπτόντως, όλοι οι δισεκατομμυριούχοι έχουν ήδη μεταφέρει τις θαλαμηγούς τους στην Τουρκία.”»

Στην ίδια ανάρτηση, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ακόμη ότι κατά τη συνομιλία ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας αναγνώρισε πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επαφές μεταξύ Αθήνας και Κιέβου για την προώθηση συμφωνίας που αφορά τη συνεργασία στον τομέα των drones.

- sofokleous10.gr

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