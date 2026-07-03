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    Κ-Πιερρακάκης:-Ανάγκη-για-κεντρική-ευρωπαϊκή-δημοπρασία-συχνοτήτων-αντί-για-27-εθνικές
    Κ Πιερρακάκης: Ανάγκη για κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων αντί για 27 εθνικές

    Κ Πιερρακάκης: Ανάγκη για κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων αντί για 27 εθνικές

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Στην πρόταση που κατέθεσε μιλώντας την Πέμπτη στις Βρυξέλλες και στο EU Budget Conference 2026 για την ανάγκη να υπάρξει κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων αντί για 27 εθνικές, αναφέρεται σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνική δικτύωσης ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

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    Στο βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανάρτηση, ο κύριος Πιερρακάκης τονίζει ότι «με τον τρόπο αυτό, θα απελευθερώσουμε πόρους και θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση σε έναν τομέα όπου η Ευρώπη διαθέτει ήδη παγκόσμιους πρωταθλητές».

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