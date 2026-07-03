Λαγκάρντ: Δεν αποκλείει πρόωρη αποχώρηση από το τιμόνι της ΕΚΤ – Τι είπε για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης από το τιμόνι της τράπεζας, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο ανάμειξης στην γαλλική πολιτική σκηνή.

Η Λαγκάρντ δήλωσε στη γαλλική οικονομική εφημερίδα Les Echos ότι μια πρόωρη αποχώρηση είναι «πιθανή» ενόψει των προεδρικών εκλογών της χώρας εκείνο το έτος (18 Απριλίου και 2 Μαΐου). Η θητεία της ολοκληρώνεται κανονικά τον Οκτώβριο 2027.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Νομίζω ότι μια ευρωπαϊκή φωνή πρέπει να ακουστεί στη συζήτηση των υποψηφίων για τη γαλλική προεδρία», δήλωσε η Λαγκάρντ. «Εάν παρουσίαζε μια προοπτική που υποβαθμίζει τη θέση της Γαλλίας στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο να εξηγήσουμε γιατί αυτό θα ήταν ένα επώδυνο μονοπάτι για τη χώρα μας και τους πολίτες μας».

Ερωτηθείσα αν θα σκεφτόταν να εμπλακεί προσωπικά στην προεκλογική εκστρατεία εν όψει προεδρικών εκλογών, ήτοι ή να υποστηρίξει έναν υποψήφιο ή να θέσει υποψηφιότητα η ίδια, η Λαγκάρντ απάντησε: «Θα συσκεφθώ πρώτα με τον εαυτό μου» (σ.σ. σε ελεύθερη μετάφραση).

Το ευρώ υποχώρησε τον Φεβρουάριο, μετά από δημοσίευμα των Financial Times ότι η Λαγκάρντ σκεφτόταν να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ. Τότε η τράπεζα είχε διαψεύσει… σχεδόν.

Η Λαγκάρντ δήλωσε στην εφημερίδα Les Echos ότι είναι αφοσιωμένη στον ρόλο της στην τράπεζα βραχυπρόθεσμα: «Η θητεία μου λήγει τον Οκτώβριο του 2027. Και πιστεύω ότι η αποστολή μου είναι να διατηρήσω τη σταθερότητα των τιμών. Καθώς βρισκόμαστε για άλλη μια φορά σε μια περίοδο αναταραχής, πιστεύω ότι ο καπετάνιος του πλοίου της ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει στο πλοίο».