Νάγκελ-για-επόμενη-απόφαση-ΕΚΤ:-Θα-πρέπει-να-είμαστε-σε-εγρήγορση-και-με-ανοιχτές-επιλογές

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση για τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και να διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση για τους κινδύνους για τον πληθωρισμό και να διατηρεί ανοιχτές τις επιλογές της, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιοακίμ Νάγκελ, όσο αφορά την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια.

Ο επικεφαλής της Bundesbank, επαναλαμβάνοντας το κεντρικό θέμα των σχολίων που έκανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε την Παρασκευή στο συνέδριο «Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence» που διοργανώνει το Le Cercle des Économistes. ότι το τέλος των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

«Η όλη κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ ασταθής», δήλωσε ο Νάγκελ, σημειώνοντας πώς η πτώση της τιμής του πετρελαίου ήταν έκπληξη.

«Θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, ό,τι και να συμβεί, διατηρώντας τις επιλογές μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, η προσέγγισή μας να είναι συνεδρίαση ανά συνεδρίαση».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι της ΕΚΤ ολοκλήρωσαν το ετήσιο συμπόσιό τους στην Πορτογαλία χωρίς σαφή συναίνεση για το εάν χρειάζεται άλλη αύξηση των επιτοκίων. Η αύξηση του κόστους δανεισμού τον περασμένο μήνα ήταν η πρώτη τέτοια αντίδραση στον πόλεμο του Ιράν από οποιοδήποτε οργανισμό των G7.

«Αυτό που κάναμε τον Ιούνιο ήταν κατά κάποιο τρόπο χωρίς εναλλακτική λύση», δήλωσε ο Νάγκελ. «Όλοι οι αριθμοί, οι προβλέψεις που είχαμε στη συνάντησή μας τον Ιούνιο, ήταν κατά κάποιο τρόπο πειστικοί ότι ακόμη και στο ηπιότερο σενάριο, ο πληθωρισμός ήταν πολύ υψηλός».

Μιλώντας στο ίδιο πάνελ, ο συνάδελφός του, Gabriel Makhlouf, ο οποίος ηγείται της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας, τόνισε ότι η ΕΚΤ έχει «απόλυτη βούληση» να μειώσει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Ο Νάγκελ δήλωσε ότι η ΕΚΤ θα αντιμετωπίσει την τρέχουσα πρόκληση με «πολύ ρεαλιστικό» τρόπο.

«Όταν πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση, θα έχουμε τότε όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να καταλήξουμε σε μια απόφαση», είπε.