Νέα κορυφή 17ετών στο Χ.Α.: ο Γ.Δ στις 2.537 μονάδες — το ελληνικό ράλι έτρεξε και χωρίς τη Wall Street

Άνοδος 1,27% με οδηγό τον ΟΤΕ και τις τράπεζες· η Ευρώπη σε νέα ρεκόρ, οι ΗΠΑ κλειστές λόγω της αργίας της 4ης Ιουλίου και το πετρέλαιο σταθερό. Ο τζίρος διαμορφώθηκε περί τα 228 εκατ. ευρώ.

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Δείκτης Κλείσιμο Ημ. % Από 1/1 Εβδ. %* Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.537,23 +1,27% +19,64% +3,59% FTSE/Χ.Α. Large Cap 6.438,72 +1,28% +20,32% +3,79% Τραπεζικός (ΔΤΡ) 2.852,83 +1,01% +24,37% +4,34%

*Εβδομαδιαία μεταβολή έναντι του κλεισίματος της Παρασκευής 26/6/2026. Στοιχεία κλεισίματος από το σύστημα διαπραγμάτευσης του Χ.Α.· η απόδοση από 1/1 υπολογίζεται επί των τιμών κλεισίματος της 31/12/2025.

Εικόνα συνεδρίασης

Με ένα ακόμη ισχυρό ανοδικό βήμα έκλεισε την εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,27% και τερμάτισε στις 2.537,23 μονάδες, κερδίζοντας 31,86 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο των 2.505,37 μονάδων. Πρόκειται για νέο υψηλό περίπου 17 ετών, με την αγορά να επιβεβαιώνει την υπέρβαση των 2.500 μονάδων και να απομακρύνεται σταθερά από τη ζώνη διάσπασης.

Η συνεδρίαση είχε ανοδικό χαρακτήρα από νωρίς: ο δείκτης άνοιξε κοντά στα επίπεδα του χθεσινού κλεισίματος, κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος και τερμάτισε πλησίον των υψηλών της ημέρας. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος περίπου 2.508–2.546 μονάδων (εκτίμηση από το γράφημα, εκκρεμεί επίσημη επιβεβαίωση), με το χαμηλό κοντά στα επίπεδα ανοίγματος και το υψηλό λίγο κάτω από τις 2.548 μονάδες, πριν αποκλιμακώσει ελαφρά προς το τέλος.

Επρόκειτο για την τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση με σαφή επιτάχυνση της δυναμικής (+0,88% την Τετάρτη, +0,97% την Πέμπτη, +1,27% σήμερα). Ο τζίρος διαμορφώθηκε περί τα 228 εκατ. ευρώ (τιμή real-time κοντά στο κλείσιμο· η οριστικοποίηση γίνεται μετά τη δημοπρασία λήξης) — χαμηλότερα από τις προηγούμενες συνεδριάσεις, εικόνα που εξηγείται εν μέρει από την αργία στις ΗΠΑ και την αραιότερη διεθνή συμμετοχή πριν από το τριήμερο. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/Χ.Α. Large Cap ενισχύθηκε 1,28% στις 6.438,72 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε 1,01% και έκλεισε στις 2.852,83 μονάδες.

Μετοχές & κλάδοι

Πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν ο ΟΤΕ, με άνοδο 4,23% στα 19,48 ευρώ, ανακτώντας έδαφος μετά την αποκοπή μερίσματος στις αρχές της εβδομάδας. Ακολούθησαν η ΑΚΤΩΡ με +3,79%, η Cenergy με +2,88% και ο Καρέλιας με +2,29%, ενώ ισχυρές στηρίξεις έδωσαν ΔΕΗ (+1,72%), Jumbo (+1,65%) και Coca-Cola HBC (+1,52%).

Στον τραπεζικό κλάδο η εικόνα ήταν ανοδική αλλά όχι απόλυτα ομοιόμορφη: η Eurobank ξεχώρισε με +1,91%, η Εθνική ενισχύθηκε 1,16%, η Alpha Bank 0,99% και η Optima Bank 1,09%, ενώ η Πειραιώς έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητη (-0,02%). Στα πετρελαιοειδή, Motor Oil (+1,36%) και HELLENiQ Energy (+1,01%) κινήθηκαν ανοδικά, ακολουθώντας τη σταθεροποίηση των διεθνών τιμών, ενώ η Metlen πρόσθεσε 0,85%.

Οι λίγες πιέσεις εντοπίστηκαν κυρίως σε τίτλους μεσαίας στάθμισης: η Bally’s Intralot υποχώρησε 0,67%, η CrediaBank 0,51% και η Βιοχάλκο 0,42%, ενώ οριακά αρνητικά έκλεισαν η Aegean (-0,15%) και η Πειραιώς.

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Όγκος ΟΤΕ 19,48 +4,23% 374 χιλ. ΑΚΤΩΡ (AKTR) 14,24 +3,79% 368 χιλ. Cenergy (CENER) 22,90 +2,88% 230 χιλ. Καρέλιας (ΚΑΡΕΛ) 447,00 +2,29% 448 Eurobank (ΕΥΡΩΒ) 4,311 +1,91% 2,98 εκατ. ΔΕΗ 23,72 +1,72% 469 χιλ. Jumbo (ΜΠΕΛΑ) 23,38 +1,65% 222 χιλ. Coca-Cola HBC (ΕΕΕ) 60,00 +1,52% 26.818 Bally’s Intralot (BYLOT) 1,180 -0,67% 1,54 εκατ. CrediaBank (CREDIA) 1,174 -0,51% 1,04 εκατ. Βιοχάλκο (BIO) 18,98 -0,42% 123 χιλ. Aegean (ΑΡΑΙΓ) 12,92 -0,15% 44.143 Πειραιώς (ΠΕΙΡ) 9,298 -0,02% 1,58 εκατ.

Στοιχεία τιμών και όγκου από το σύστημα διαπραγμάτευσης του Χ.Α., κοντά στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Τεχνική εικόνα

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει σαφώς ανοδική. Το κλείσιμο στις 2.537,23 μονάδες τοποθετεί τον δείκτη πάνω από την πρόσφατη ζώνη διάσπασης των 2.515–2.530 μονάδων και σε νέο υψηλό περίπου 17 ετών, με την αγορά να διανύει την έκτη κατά σειρά ανοδική χρονιά (2021–2026) και απόδοση +19,64% από την αρχή του έτους.

Ως πρώτες στηρίξεις λειτουργούν πλέον η περιοχή του χθεσινού κλεισίματος και του σημείου διάσπασης στις 2.505 μονάδες, καθώς και το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων· τυχόν βαθύτερη υποχώρηση θα έφερνε στο προσκήνιο τη ζώνη 2.480–2.485 μονάδων. Στην αντίθετη κατεύθυνση, άμεση αντίσταση αποτελεί το ενδοσυνεδριακό υψηλό κοντά στις 2.546 μονάδες και, σε περίπτωση υπέρβασης, τα επόμενα ψυχολογικά ορόσημα των 2.550 και 2.600 μονάδων.

Μετά από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις με αυξανόμενο βηματισμό, οι βραχυπρόθεσμοι ταλαντωτές εμφανίζονται διευρυμένοι και προσεγγίζουν υπεραγορασμένη ζώνη — εκτίμηση που προκύπτει από την εικόνα του διαγράμματος και χρήζει επιβεβαίωσης — γεγονός που δεν ακυρώνει την τάση, αλλά αυξάνει την πιθανότητα ενδιάμεσων διορθωτικών κινήσεων. Θετικό στοιχείο παραμένει το εύρος συμμετοχής, με τα βαρέα χαρτιά της υψηλής κεφαλαιοποίησης να ηγούνται της ανόδου.

Στους επιμέρους δείκτες, ο τραπεζικός (ΔΤΡ) στις 2.852,83 μονάδες κινείται καθαρά πάνω από το όριο των 2.800 και τη στήριξη της περιοχής 2.729–2.740 μονάδων, διατηρώντας ενεργό αγοραστικό σήμα και απόδοση +24,37% φέτος, ενώ ο FTSE/Χ.Α. Large Cap στις 6.438,72 μονάδες καταγράφει νέα υψηλά, σταθερά πάνω από το επίπεδο των 6.400 μονάδων. Η κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί στον Γενικό Δείκτη προσεγγίζει τα 80,8 δισ. ευρώ.

Διεθνές φόντο

Η σημερινή άνοδος στην Αθήνα «έτρεξε» χωρίς την καθοδήγηση της Wall Street: τα αμερικανικά χρηματιστήρια παρέμειναν κλειστά λόγω της αργίας της 4ης Ιουλίου, η οποία φέτος τηρήθηκε την Παρασκευή 3/7 (η εθνική εορτή πέφτει Σάββατο). Στην προηγούμενη συνεδρίαση της Πέμπτης ο Dow Jones είχε σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό, ο S&P 500 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος και ο Nasdaq υποχώρησε υπό την πίεση των ημιαγωγών, ενώ τα ασθενέστερα του αναμενομένου στοιχεία της αγοράς εργασίας (η ιδιωτική απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 98 χιλ. θέσεις τον Ιούνιο) περιόρισαν τα «στοιχήματα» για άμεση αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Στην Ευρώπη το κλίμα ήταν εορταστικό: οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε νέα ιστορικά υψηλά, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 και τον Euro Stoxx 50 να προσθέτουν περίπου 0,5% και να χτίζουν πάνω στα ρεκόρ της Πέμπτης (Stoxx 600 κοντά στις 648 μονάδες, Euro Stoxx 50 περί τις 6.355 μονάδες). Πέρα από την αποκλιμάκωση των φόβων για τα επιτόκια, στήριξη προσέφεραν η συμφωνία του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού για μεταρρυθμίσεις σε φορολογία, εργασία και συντάξεις, καθώς και οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι αγορές παρακολουθούν τη Fed υπό τον νέο πρόεδρο Kevin Warsh, με το επενδυτικό αφήγημα να μιλά για σύγκλιση απόψεων ανάμεσα σε Warsh και Christine Lagarde ως προς την πορεία των επιτοκίων· το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα πρακτικά της FOMC (8/7) και στους δείκτες υπηρεσιών ISM (6/7). Στα εμπορεύματα, το πετρέλαιο κινήθηκε σταθεροποιητικά: το Brent ανέβηκε περίπου 0,6% στα 72,3 δολ. το βαρέλι και το WTI 0,5% στα 69 δολ., παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε εβδομαδιαία βάση, καθώς οι ελπίδες για ειρήνευση ΗΠΑ–Ιράν και η ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εξισορροπούν την αυξημένη προσφορά από τους παραγωγούς του Κόλπου.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές της αγοράς αποδίδουν τη διατηρούμενη δυναμική του ελληνικού χρηματιστηρίου στην ισχυρή ροή κεφαλαιακών ενισχύσεων — αυξήσεις κεφαλαίου, εισαγωγές και εκδόσεις ομολόγων συνολικού ύψους περίπου 7,7 δισ. ευρώ από την αρχή του 2026, κοντά στο μεταμνημονιακό ρεκόρ του 2021 — και στην ανθεκτικότητα του αφηγήματος γύρω από τις τράπεζες. Ο κλάδος υπεραποδίδει (άνοδος περίπου 24% φέτος) και το επόμενο μεγάλο ραντεβού είναι τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου, που αναμένεται να ανακοινωθούν από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου και θεωρούνται ο επόμενος καταλύτης για αποτιμήσεις και νέες τιμές-στόχους.

Σε επίπεδο εκτιμήσεων, στην αγορά κυκλοφορούν προβλέψεις για καθαρή κερδοφορία των τεσσάρων συστημικών ομίλων και της Τράπεζας Κύπρου κοντά στα 5 δισ. ευρώ για το 2026, έναντι 4,7 δισ. το 2025, με τιμές-στόχους που τοποθετούνται ενδεικτικά στα 5,50 ευρώ για την Alpha Bank, 5,20 ευρώ για τη Eurobank, 17,70 ευρώ για την Εθνική και 10,40 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου. Ως πρόσθετος καταλύτης λειτούργησε και η πρόσφατη αναβάθμιση της ελληνικής πιστοληπτικής ικανότητας από τη Fitch.

Από τεχνικής πλευράς, οι αναλυτές είχαν θέσει ως πρώτο ζητούμενο τη διατήρηση των 2.500 μονάδων — που κατοχυρώθηκε — και στη συνέχεια την υπέρβαση της ζώνης προς τις 2.530 μονάδες, στόχος που ήδη επιτεύχθηκε· το βλέμμα στρέφεται τώρα στα ψυχολογικά ορόσημα των 2.550 και 2.600 μονάδων. Παράλληλα, επισημαίνεται η μετάβαση της αγοράς από την απλή αναζήτηση «φθηνών» μετοχών σε πιο στοχευμένη επιλογή εταιρειών με σαφές επενδυτικό αφήγημα και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων.

Διεθνώς, το κλίμα παραμένει εποικοδομητικό: η BofA αναβάθμισε πρόσφατα τον στόχο της για τον Stoxx 600 στις 630 μονάδες, εν μέσω της ανάκαμψης των ευρωπαϊκών μετοχών σε ρεκόρ. Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι φωνές σύνεσης — η Oppenheimer «χτύπησε καμπανάκι» για τις αμερικανικές τράπεζες, συνιστώντας κατοχύρωση κερδών —, υπενθυμίζοντας ότι μετά από παρατεταμένη άνοδο η πιθανότητα ενδιάμεσων διορθώσεων παραμένει υπαρκτή.