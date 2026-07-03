Ναυπηγεία-Σκαραμαγκά:-Σύμβαση-για-την-αναβάθμιση-των-φρεγατών-ΜΕΚΟ

Στην αναβάθμιση των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού εισέρχονται τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, μετά την υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

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Στην αναβάθμιση των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ του Πολεμικού Ναυτικού εισέρχονται τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, μετά την υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την εκτέλεση εξειδικευμένων ναυπηγικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Το έργο, υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, αφορά κρίσιμες παρεμβάσεις για την εγκατάσταση και ασφαλή ενσωμάτωση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Στόλου.

Οι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού τύπου ΜΕΚΟ είχαν κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Η σύμβαση αφορά την υλοποίηση ενός σύνθετου έργου υψηλών τεχνικών απαιτήσεων, το οποίο περιλαμβάνει την αποξήλωση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συσκευών, τη διαμόρφωση των νέων θέσεων εγκατάστασης των αισθητήρων, την εγκατάσταση νέων καλωδιώσεων διασύνδεσης των συστημάτων με τις κονσόλες ελέγχου, καθώς και την πλήρη αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση των χώρων του Κέντρου Διαχείρισης Μάχης (Combat Information Center – CIC) και των χώρων του ειδικού επιτελείου των πλοίων.

Το σύνολο των εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα στρατιωτικά πρότυπα και τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή ενσωμάτωση των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων και την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον λεπτομερή συντονισμό του ναυπηγικού έργου με το πρόγραμμα εργοστασιακών παραδόσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Μέσω αυτού του ολοκληρωμένου σχεδιασμού επιδιώκεται η σημαντική μείωση του χρόνου παραμονής των φρεγατών στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων, διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τη διαθεσιμότητα των μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Η ανάθεση του έργου επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Πολιτείας στις δυνατότητες των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο τους στην υποστήριξη κρίσιμων προγραμμάτων εθνικής άμυνας. Με σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πολυετή εμπειρία στην κατασκευή, επισκευή και αναβάθμιση πολεμικών πλοίων, τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά συνεχίζουν να αποτελούν στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε: «Η υπογραφή της παρούσας σύμβασης αποτελεί μια ακόμη σημαντική επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Πολεμικό Ναυτικό. Δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε το έργο με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα, στα χρονοδιαγράμματα και στις απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Στόλου και στην ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας».

Η σύμβαση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανικής βάσης και στην αξιοποίηση των ελληνικών ναυπηγικών δυνατοτήτων προς όφελος της εθνικής άμυνας.

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