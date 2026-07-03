ΟΔΔΗΧ:-Δημοπρασία-τρίμηνων-εντόκων-400-εκατ.-ευρώ-την-Τετάρτη-8-Ιουλίου

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

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Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατ. ευρώ, λήξεως 9 Οκτωβρίου 2026 σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στη σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών (weighted average price) μέχρι συνολικού ύψους 25% επί του δημοπρατούμενου ποσού. Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.