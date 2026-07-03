Οι εξαγωγές πετρελαίου του Κόλπου αυξήθηκαν τον Ιούνιο – Ρεκόρ ροών από τα ΗΑΕ

Οι εξαγωγές πετρελαίου του Κόλπου τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3 εκατομμύρια βαρέλια από τον Μάιο, ξεπερνώντας τα 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς ο αμερικανικός στρατός βοήθησε στη διατήρηση της ροής πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία, αν και οι εξαγωγές παρέμειναν 40% χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ηγήθηκαν της ανάκαμψης, επιτρέποντας σε εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που είχαν εγκλωβιστεί στον Κόλπο να φτάσουν στις διεθνείς αγορές, επιτρέποντας στους παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγή και να μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

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Οι συνδυασμένες εξαγωγές αργού πετρελαίου και συμπυκνωμάτων από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Ιράκ και το Ιράν αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Μάιο σε 10,07 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Πάνω από 10 εκατ. βαρέλια οι ροές του Ιουνίου

Η Vortexa, μια άλλη εταιρεία ανάλυσης φορτίου, εκτίμησε τις ροές του Ιουνίου στα 10,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, αλλά εξακολουθούν να είναι πολύ λιγότερες από τα 16,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα ένα χρόνο νωρίτερα.

Από τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την αποκατάσταση της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, το συσσώρευση αργού πετρελαίου που είχε εγκλωβιστεί στον Κόλπο εκκαθαρίστηκε πιο γρήγορα, αφήνοντας περίπου 23 εκατομμύρια βαρέλια ακόμη προς διέλευση από την πλωτή οδό, δήλωσε ο αναλυτής της Kpler, Γιοχάνες Ράουμπολ.

Η πλωτή αποθήκευση στο στενό είχε κορυφωθεί στα 96 εκατομμύρια βαρέλια στα τέλη Απριλίου, πρόσθεσε.

Εξαγωγές ρεκόρ από τα ΗΑΕ

Οι εξαγωγές των ΗΑΕ έφτασαν στο ρεκόρ των 3,7 εκατομμυρίων στα 3,8 εκατομμύρια bpd τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία των Kpler, Vortexa και LSEG, πάνω από 1 εκατομμύριο bpd πάνω από τα επίπεδα του Μαΐου.

Η ναυλομεσίτης BRS δήλωσε ότι 98 δεξαμενόπλοια διέσχισαν το στενό μεταξύ 22 και 28 Ιουνίου, περίπου 14 την ημέρα και το υψηλότερο από την έναρξη της σύγκρουσης. Η κυκλοφορία περιελάμβανε 47 φορτωμένα εξερχόμενα δεξαμενόπλοια και 41 πλοία έρματος που εισήλθαν στον Κόλπο, υποδεικνύοντας ότι οι πλοιοκτήτες είναι όλο και πιο πρόθυμοι να στείλουν πλοία στην περιοχή.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν κατά 768.000 bpd στα 4,52 εκατομμύρια bpd τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Kpler. Οι εξαγωγές ήταν κατά μέσο όρο περίπου 6,3 εκατομμύρια bpd την περασμένη εβδομάδα, κοντά στα επίπεδα του Ιανουαρίου, καθώς το Ριάντ αύξησε τις φορτώσεις από το Ras Tanura.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έστρεψαν ορισμένες εξαγωγές μέσω αγωγών που παρακάμπτουν το Ορμούζ, μια επιλογή που σε μεγάλο βαθμό δεν ήταν διαθέσιμη στο Ιράκ και το Κουβέιτ. Η ADNOC χρησιμοποίησε επίσης μια υπηρεσία μεταφοράς με δεξαμενόπλοια για να βοηθήσει στη διατήρηση των εξαγωγών.

Οι εξαγωγές από το Ιράκ και το Κουβέιτ ανέκαμψαν σε περίπου 800.000 βαρέλια την ημέρα η καθεμία, σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa.

Το Κουβέιτ αύξησε απότομα την παραγωγή τον Ιούνιο στα 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με πηγή που δήλωσε στο Reuters. Το Ιράν αύξησε τις εξαγωγές κατά περισσότερο από 70% τον Ιούνιο στα 640.000 βαρέλια την ημέρα, καθώς χαλάρωσε ο αποκλεισμός των ΗΠΑ, ανέφερε η Vortexa.

- Reuters