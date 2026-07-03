Ο-Τραμπ-πέταξε-για-πρώτη-φορά-με-το-νέο-air-force-one:-Οι-εικόνες-από-το-εσωτερικό-του-«ιπτάμενου-παλατιού»-των-$400-εκατ.

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ , ανάρτησε φωτογραφίες που αποκαλύπτουν έναν πολυτελή χώρο γραφείου, μεγάλη αίθουσα συσκέψεων και βιβλιοθήκες γεμάτες με δερματόδετους τόμους.

Στην πρώτη επίσημη πτήση επέβαιναν, μεταξύ άλλων, οι γιοι του προέδρου, Έρικ και Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ , μαζί με τις συζύγους τους, Μπετίνα και Λάρα .

Μέλη της συνοδείας του Τραμπ δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους, το οποίο χαρακτηρίζεται συχνά ως «ιπτάμενο παλάτι».

Το νέο προεδρικό αεροσκάφος είχε βρεθεί στο επίκεντρο έντονων πολιτικών αντιδράσεων ήδη από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η παραχώρησή του από το Κατάρ , με Δημοκρατικούς βουλευτές να εκφράζουν ανησυχίες τόσο για ζητήματα ασφαλείας όσο και για ηθικής τάξης.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 747 αξίας περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, πραγματοποίησε το παρθενικό του επίσημο ταξίδι μεταφέροντας τον Αμερικανό πρόεδρο στη Βόρεια Ντακότα, όπου παραβρέθηκε στα εγκαίνια μουσείου αφιερωμένου στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Θίοντορ Ρούζβελτ .

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Την πρώτη του πτήση με το νέο Air Force One, το πολυτελές αεροσκάφος που δώρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες η βασιλική οικογένεια του Κατάρ, πραγματοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε την πρώτη πτήση «μια πραγματικά αξέχαστη ημέρα» και δημοσίευσε σειρά φωτογραφιών και βίντεο στο Instagram.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Σε ένα από αυτά φαίνεται το γεύμα που προσφέρθηκε στους επιβάτες, σε λευκά σερβίτσια με χρυσές λεπτομέρειες. Το μενού περιλάμβανε κρουασάν με ζαμπόν και ελβετικό τυρί, καθώς και φρέσκα εποχικά φρούτα.

Πολυτέλεια σε κάθε λεπτομέρεια

Το εσωτερικό του αεροσκάφους κινείται σε αποχρώσεις του καφέ, του μπεζ και του κρεμ, με μπεζ μοκέτες και διακριτική διακόσμηση, ενώ οι χρυσές λεπτομέρειες στα φωτιστικά παραπέμπουν στις αισθητικές προτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι νέες θέσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες του προηγούμενου Air Force One, ανακλίνονται πλήρως, διαθέτουν λειτουργία μασάζ και ενσωματωμένους φορτιστές για ηλεκτρονικές συσκευές.

Κάθε επιβάτης έχει τη δική του οθόνη ψυχαγωγίας, με δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων από καλωδιακά ειδησεογραφικά δίκτυα έως και περιεχόμενο του Apple TV.

Οι ζώνες ασφαλείας φέρουν το προεδρικό έμβλημα των ΗΠΑ, ενώ ακόμη και τα διακριτικά του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας είναι μεγαλύτερα και φέρουν επίσης τη σφραγίδα της προεδρίας.

Το αεροσκάφος είναι κατά περίπου έξι μέτρα μακρύτερο από το προηγούμενο Air Force One, ενώ το άνοιγμα των φτερών του είναι σχεδόν εννέα μέτρα μεγαλύτερο. Η εξωτερική του εμφάνιση, σε αποχρώσεις του μπλε, του κόκκινου, του χρυσού και του λευκού, επιλέχθηκε προσωπικά από τον ίδιο τον Τραμπ.

«Είναι το καλύτερο επιβατικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε ποτέ», δήλωσε εμφανώς ενθουσιασμένος ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν από την απογείωση.

«Μπορείς είτε να το κρατήσεις διακριτικό είτε να το αναδείξεις. Και πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να είναι περήφανη γι’ αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφο», ανέφερε.

Οι μικρές λεπτομέρειες της πρώτης πτήσης

Η πρώτη πτήση αποκάλυψε και αρκετές μικρές λεπτομέρειες που μαρτυρούσαν ότι το αεροσκάφος μόλις είχε τεθεί σε υπηρεσία.

Τα ακουστικά βρίσκονταν ακόμη μέσα στις αρχικές συσκευασίες τους, οι κουβέρτες ήταν σφραγισμένες με πλαστικό περιτύλιγμα, ενώ οι επιβάτες προτρέπονταν ευγενικά να διατηρούν το νέο αεροσκάφος καθαρό.

Τα γνωστά προεδρικά σοκολατάκια M&M’s, συσκευασμένα στα ειδικά κουτιά με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, παρέμειναν στο μενού, ενώ οι επιβάτες έλαβαν και λευκά κουτιά με σοκολατάκια, διακοσμημένα με το προεδρικό έμβλημα και κόκκινη κορδέλα.

Για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας, μια κουρτίνα χώριζε τον χώρο των δημοσιογράφων από το υπόλοιπο αεροσκάφος, ώστε το προσωπικό και οι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας να μην βρίσκονται διαρκώς υπό το βλέμμα των μέσων ενημέρωσης.

Η επικεφαλής Πρωτοκόλλου της κυβέρνησης των ΗΠΑ, Μόνικα Κρόλεϊ

Οι αντιδράσεις για το «δώρο» του Κατάρ

Το Boeing 747 έγινε δεκτό από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Κατάρ τον Μάιο του 2025.

Αρχικά, οι αρχές του Κατάρ απέφευγαν να το χαρακτηρίσουν ως δωρεά, κάνοντας λόγο για «πιθανή προσωρινή παραχώρηση αεροσκάφους για χρήση ως Air Force One».

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε τότε διαβεβαιώσει ότι πριν από την ένταξή του στον προεδρικό στόλο θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και θα γίνουν οι αναγκαίες τεχνικές μετατροπές.

Δημοκρατικοί βουλευτές εκτιμούσαν ότι η μετατροπή του αεροσκάφους ώστε να πληροί τις προδιαγραφές του Air Force One θα κόστιζε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, επιχειρώντας μάλιστα να εμποδίσουν την παραλαβή του.

Ο Τραμπ, ωστόσο, απέρριψε τις επικρίσεις, χαρακτηρίζοντας «ανόητο» να απορρίψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ένα τέτοιο αεροσκάφος.

«Το κόστος για τους Αμερικανούς φορολογουμένους είναι ελάχιστο σε σχέση με το πόσο θα κόστιζε αν το κατασκευάζαμε από την αρχή», δήλωσε πριν επιβιβαστεί.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το προηγούμενο Air Force One, το οποίο υπηρετούσε από το 1990, «δεν αντιπροσώπευε πλέον όπως έπρεπε τη χώρα», επισημαίνοντας ότι το νέο αεροσκάφος διαθέτει όλα τα απαραίτητα προηγμένα συστήματα ασφαλείας και τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα αντικατάστασης του προεδρικού στόλου είχε παρουσιάσει μεγάλες καθυστερήσεις την τελευταία δεκαετία, με τα δύο νέα Boeing 747-8 που έχουν παραγγελθεί από την αμερικανική κυβέρνηση να αναμένεται πλέον να παραδοθούν το 2027, τρία χρόνια αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Το νέο Air Force One αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ θα ταξιδέψει στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα το χρησιμοποιήσει και στην επίσκεψή του στην Κίνα τον Νοέμβριο, στο πλαίσιο της συνόδου του οργανισμού APEC.