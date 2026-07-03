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    Ο-«χάρτης»-των-πληρωμών-από-e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ-για-την-περίοδο-6-έως-10-Ιουλίου
    Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ για την περίοδο 6 έως 10 Ιουλίου

    Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ για την περίοδο 6 έως 10 Ιουλίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Κατά την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους.

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    Κατά την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου, θα καταβληθούν 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

    • Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
    • Από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

    2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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