Παράταξη-Δούκα-κατά-Μπακογιάννη:-Αδίστακτα-λαϊκίζει,-καλλιεργεί-την-πόλωση-και-τον-διχασμό

Σφοδρή επίθεση στον Κώστα Μπακογιάννη εξαπολύει η παράταξη «Αθήνα Τώρα» του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, με αφορμή την καταψήφιση της επανεκλογής της Δέσποινας Λιμνιωτάκη στη θέση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

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Η παράταξη του δημάρχου κατηγορεί τον πρώην δήμαρχο Αθηναίων ότι «αδίστακτα λαϊκίζει, καλλιεργεί την πόλωση και τον διχασμό, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των επιλογών του, που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με μια πρωτοφανή στα χρονικά του Δήμου Αθηναίων ενέργεια, ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε ότι καταψηφίζει την πρόταση της πλειοψηφίας για την επανεκλογή της κ. Δέσποινας Λιμνιωτάκη ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι που δεν έγινε ποτέ στην πρόσφατη ιστορία του Δήμου Αθηναίων.

Ο κ. Μπακογιάννης αδίστακτα λαϊκίζει, καλλιεργεί την πόλωση και τον διχασμό, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των επιλογών του, που υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την απάντηση, του τη δίνουν καθημερινά οι πολίτες, που συνεχίζουν να του γυρίζουν την πλάτη όχι μόνο για το καταδικασμένο παρελθόν του ως Δήμαρχος, αλλά και για τη σημερινή τακτική του. Τακτική που στρέφεται εις βάρος κάθε ενέργειας του Δήμου που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών».

- sofokleous10.gr

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