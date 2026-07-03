ΠΑΣΟΚ-και-ΣΥΡΙΖΑ-κατά-της-κυβέρνησης-για-τον-ΟΠΕΚΕΠΕ-και-την-καταδίκη-των-Μελά,-Ρέππα

Νέες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά την καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσαν πυρά κατά της κυβέρνησης, ζητώντας απαντήσεις για τη διαχείριση της υπόθεσης και τις ευθύνες που αποδίδονται σε στελέχη του Οργανισμού.

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Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να τροφοδοτήσει εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν λόγο για σοβαρά ερωτήματα που απαιτούν ξεκάθαρες εξηγήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ομόφωνα ενόχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψήφιο ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μελά, καθώς και την πρώην διευθύντρια του Οργανισμού, Αθηνά Ρέππα, για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος. Στους δύο καταδικασθέντες επιβλήθηκαν συνολικές ποινές φυλάκισης πέντε ετών και οκτώ μηνών.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την υπεξαγωγή εγγράφου δεν συνιστά πλέον πλημμέλημα, αλλά κακούργημα, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κατηγορία να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο αρμόδιο Εφετείο Κακουργημάτων.

ΠΑΣΟΚ: «Με τη σφραγίδα της Δικαοσύνης η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ “γαλάζιο” σκάνδαλο»

«Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ομόφωνα ένοχους τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώην υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μελά και την πρώην διευθύντρια Αθ. Ρέππα για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών.

Επιπλέον, για το σκέλος της υπεξαγωγής εγγράφου, η κατηγορία αναβαθμίστηκε σε κακούργημα και παραπέμπονται στο Εφετείο Κακουργημάτων.

Αποδεικνύεται και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένα “γαλάζιο” σκάνδαλο διασπάθισης κοινοτικών πόρων σε βάρος των έντιμων αγροτών και των φορολογουμένων που θα πληρώσουν το υπέρογκο πρόστιμο του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για το πάρτι διαφθοράς.

Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Σχεδόν στον ίδιο «τόνο» κινείται και η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Κουμουνδούρου να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κυβέρνηση με σύνθημα την ασφάλεια εξελίσσεται σε παράγοντα ανασφάλειας για τη χώρα

Η Νέα Δημοκρατία οικοδόμησε το πολιτικό της αφήγημα πάνω στο δόγμα της «ασφάλειας». Σήμερα, όμως, το ίδιο το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύεται ο πιο αδύναμος κι επικίνδυνος κρίκος.



Οι αποκαλύψεις για τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Έρχονται να προστεθούν στις υποκλοπές, στα σοβαρά κενά κυβερνοασφάλειας, στην αύξηση της εγκληματικότητας και σε μια μακρά αλυσίδα γεγονότων που διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί αποτελεσματικού κράτους.



Όταν καταρρέουν ακόμη και οι δικλίδες προστασίας στην κορυφή του κρατικού μηχανισμού, δεν πλήττεται μόνο η εικόνα της κυβέρνησης. Πλήττεται η αξιοπιστία της χώρας και ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.



Η εθνική ασφάλεια δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, ούτε πεδίο μικροκομματικής εκμετάλλευσης. Απαιτεί θεσμική σοβαρότητα, επάρκεια και λογοδοσία. Ακριβώς όσα λείπουν από το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη.



Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πλήρεις εξηγήσεις και να αναλάβει τις πολιτικές ευθύνες της.



Γιατί μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε την ασφάλεια των ίδιων των θεσμών, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας.»



- sofokleous10.gr

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