Πατάει…-γκάζι-στο-self-service-o-Σκλαβενίτης

Ανακαινίστηκε το κατάστημα στον Άγιο Δημήτριο, ένα από τα 33 self service σημεία του ομίλου. Πώς λειτουργεί το εν λόγω μοντέλο, τι προϊόντα φιλοξενεί και ποιες ανάγκες εξυπηρετεί.

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Ανεβάζουν στροφές τα επενδυτικά σχέδια του ομίλου Σκλαβενίτης, με τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας, με πωλήσεις – ρεκόρ ύψους 5,56 δισ. ευρώ το 2024, να συνεχίζει απρόσκοπτα τις επιχειρηματικές του κινήσεις. Στις 19 Ιουνίου ο όμιλος Σκλαβενίτης ανακοίνωσε την ανακαίνιση του καταστήματος στην οδό Λιδωρικίου στον Άγιο Δημήτριο. Πρόκειται για ένα κατάστημα self service, σαφής ένδειξη ότι η επιχείρηση αυξάνει το ενδιαφέρον της για τη λειτουργία του εν λόγω μοντέλου.

Ο όμιλος λειτουργεί 33 καταστήματα self service σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, τα καταστήματα self service διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους που κυμαίνονται από 170 τ.μ. έως 660 τ.μ., ενώ φιλοξενούν περίπου 3.500 κωδικούς. Πρόκειται μόνο για συσκευασμένα προϊόντα με εξαίρεση τα είδη οπωροπωλείου. Σήμερα, ο όμιλος Σκλαβενίτης λειτουργεί συνολικά 33 καταστήματα self service σε Αττική και περιφέρεια.

Το μοντέλο self service αφορά, επί της ουσίας, σε ένα μικρότερης έκτασης κατάστημα, με στόχο την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση, μέσα από μια συγκεκριμένη ποικιλία προϊόντων. Ο εν λόγω τύπος καταστήματος απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, αμεσότητα και ευκολία στους καταναλωτές.

Νέα καταστήματα και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Κι όμως οι επενδύσεις του ομίλου Σκλαβενίτης δεν σταματούν εδώ. Ο leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων επεκτείνει έτι περαιτέρω το δίκτυό του, ενώ ανεβάζουν ταχύτητα και τα σχέδιά του στον κλάδο του έτοιμου φαγητού.

Στα τέλη του περασμένου Απριλίου, ο όμιλος Σκλαβενίτης ανακοίνωσε τη λειτουργία ως εταιρικών δύο νέων καταστημάτων στην Πάρο που λειτουργούσαν με τη μέθοδο της δικαιόχρησης. Ειδικότερα, ως εταιρικά λειτουργούν πλέον τα καταστήματα στη Μάρπησσα (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Πίσω Λιβαδιού) και στην Παροικιά (επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Πίσω Λιβαδιού).

Το κατάστημα στη Μάρπησσα έχει εκθεσιακούς χώρους 680 τ.μ., 22 εργαζομένους και διαθέτει – μεταξύ άλλων – Αρτοπωλείο, Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Έτοιμα Φαγητά, Ορεκτικά, Τυριά και Αλλαντικά. Διαθέτει πέντε ταμεία (τρία συμβατικά και δύο αυτόματα) και 16 θέσεις στάθμευσης.

Το κατάστημα στην Παροικιά με εκθεσιακούς χώρους 680 τ.μ., έχει 33 εργαζομένους και διαθέτει – μεταξύ άλλων – Αρτοπωλείο, Οπωροπωλείο, Κρεοπωλείο, Έτοιμα Φαγητά, Ορεκτικά, Τυριά, Αλλαντικά. Επιπλέον, διαθέτει έξι ταμεία (τρία συμβατικά και τρία αυτόματα) και 63 θέσεις στάθμευσης.

Ταυτόχρονα, η επιχείρηση ενισχύει με γοργούς ρυθμούς το αποτύπωμά της στον χώρο του έτοιμου φαγητού.

Στα τέλη Μαΐου ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο πιλοτικό κατάστημα Food to Go στο Μαρούσι. Το κατάστημα βρίσκεται επί της λεωφόρου Κηφισίας 22 και αποτελεί το τρίτο κατά σειρά Food to Go που ανοίγει μέσα σε διάστημα περίπου 60 ημερών. Το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος είναι από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή 08:00-21:00 και το Σάββατο 08:00-20:00. Προηγήθηκε τον Απρίλιο το κατάστημα Food to Go επί των οδών Έβρου 54 και Ποντοηράκλειας 1 στους Αμπελόκηπους, ενώ το πρώτο κατάστημα τέθηκε σε λειτουργία στο Σύνταγμα στα τέλη του περασμένου Μαρτίου, εγκαινιάζοντας το νέο concept.

Tα «Σκλαβενίτης Food to Go» αποτελούν επί της ουσίας μετεξέλιξη της αλυσίδας μαγειρευτού φαγητού «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε ο όμιλος Σκλαβενίτης το περασμένο καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως ο κλάδος των έτοιμων γευμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται εδώ ότι το δίκτυο των 20 και πλέον καταστημάτων της αλυσίδας έκλεισε στις 31 Οκτωβρίου 2025 προκειμένου να αναζητηθεί το νέο concept λειτουργίας του. Το νέο concept βρέθηκε και πλέον επανασυστήνεται στο καταναλωτικό κοινό.

Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο leader του κλάδου «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού. Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project.

Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής κατασκευάζει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος.

Με το που αποκτήθηκε δε από τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας η «Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων.

Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια.

Συνολικά το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Σκλαβενίτης προσεγγίζει τα 350 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2026-2027.