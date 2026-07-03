Πετρέλαιο υπάρχει, αγοραστές όχι: το ιρανικό στοίχημα σκοντάφτει στην κινεζική επιβράδυνση

Το Ιράν πανηγύριζε όταν, στο πλαίσιο του μνημονίου Τραμπ, έλαβε άδεια να πλημμυρίσει ξανά την παγκόσμια αγορά με το πετρέλαιό του, αφού ο Τραμπ ουσιαστικά κατήργησε τις κυρώσεις που ίσχυαν εδώ και 40 χρόνια. Πολύ γρήγορα, όμως, βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα άλλο —και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερο— πρόβλημα: καθώς ο στόλος των ιρανικών πετρελαιοφόρων εγκαταλείπει τον Περσικό Κόλπο, δυσκολεύεται πλέον να βρει αγοραστές πριν εκπνεύσει το παράθυρο των 60 ημερών που έχει δοθεί από την Ουάσινγκτον.

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Σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa και υπολογισμούς του -, πάνω από 58 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού και συμπυκνωμάτων βρίσκονταν στη θάλασσα την 1η Ιουλίου, όμως πάνω από το 90% αυτών δεν είχε σαφή προορισμό. Τα πλοία είτε δηλώνουν ως προορισμό το «for orders», δηλαδή αναμονή εντολών, είτε τη Σιγκαπούρη, ένδειξη ότι ενδέχεται να πραγματοποιήσουν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο στα Στενά της Μαλάκας.

Εάν η Τεχεράνη δεν καταφέρει να πουλήσει γρήγορα αυτό το πετρέλαιο, δεν θα στερηθεί μόνο κρίσιμα έσοδα. Το σημαντικότερο είναι ότι θα αποδυναμωθεί και η διαπραγματευτική της θέση στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει προθεσμία έως τα μέσα Αυγούστου για να βρει αγοραστές, μετά την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο στα μέσα Ιουνίου και τον τερματισμό του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, στο πλαίσιο μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο βασικός υπαίτιος είναι η περιορισμένη ζήτηση από τα ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας, που ήταν οι κύριοι πελάτες του Ιράν πριν από τη σύγκρουση. Η δραστηριότητά τους έχει υποχωρήσει σε χαμηλό εννέα ετών. Την ίδια ώρα, τα κρατικά κινεζικά διυλιστήρια έχουν επίσης μείνει στο περιθώριο, επικαλούμενα ανησυχίες για το κατά πόσο οι τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες συμφωνίες.

Με άλλα λόγια, όπως είχε εκτιμηθεί ήδη πριν από έναν μήνα, η κινεζική οικονομία φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι παρουσιάζεται επισήμως. Ως αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται ιρανικό πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο που όντως χρειάζεται μπορεί να το αντλήσει από τα τεράστια στρατηγικά της αποθέματα.

Στις αρχές Ιουνίου, είχε επισημανθεί ότι, επιβεβαιώνοντας την εικόνα κατάρρευσης της κινεζικής ζήτησης για πετρέλαιο, οι εισαγωγές αργού στην Κίνα τον Μάιο έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2017. Η πτώση αυτή αποδόθηκε στην άνοδο των τιμών λόγω των διαταραχών στην κυκλοφορία των τάνκερ στον Περσικό Κόλπο, στη συμπίεση των περιθωρίων διύλισης εξαιτίας των πλαφόν στις τιμές που επιβάλλει το Πεκίνο, αλλά και στην επιβράδυνση της οικονομίας.

Το σύνολο του Μαΐου διαμορφώθηκε στα 33 εκατομμύρια βαρέλια ή 7,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με το -, που επικαλείται κινεζικά τελωνειακά στοιχεία. Πρόκειται για πτώση περίπου 30% σε σχέση με τον μέσο ημερήσιο ρυθμό εισαγωγών των 11,6 εκατομμυρίων βαρελιών πέρυσι. Όπως είχε ήδη σημειωθεί, έχουν υποχωρήσει και τα ποσοστά λειτουργίας των διυλιστηρίων, όπως και οι εξαγωγές καυσίμων, με το Πεκίνο να φροντίζει ώστε να υπάρχει επάρκεια ντίζελ και βενζίνης για την εσωτερική αγορά. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ τα τελευταία κινεζικά οικονομικά στοιχεία χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικά αδύναμα, ενισχύοντας τους φόβους για απότομη προσγείωση της κινεζικής οικονομίας.

Το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού πετρελαίου βρίσκεται μέσα και γύρω από τον Περσικό Κόλπο, στον Ινδικό Ωκεανό ή στα Στενά της Μαλάκας κοντά στη Σιγκαπούρη. Ωστόσο, με τις ινδικές εισαγωγές να καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, η Κίνα απομένει ως ο βασικός εξαγωγικός στόχος. Μόνο που, ξαφνικά, η Κίνα δεν θέλει ιρανικό πετρέλαιο — όχι επειδή αποδοκιμάζει το ιρανικό καθεστώς, αλλά επειδή η οικονομική της επιβράδυνση σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ λιγότερο πετρέλαιο.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχει εξαγάγει πάνω από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη στιγμή που οι ΗΠΑ ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό, θέλοντας να δείξει ισχύ. Όμως το μισό από αυτό το φορτίο, δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, παραμένει ακινητοποιημένο σε ασιατικά ύδατα για επτά ημέρες ή και περισσότερο. Ο όγκος αυτός είναι αυξημένος σχεδόν κατά 18% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την Kpler Ltd. Ο λόγος είναι ο ίδιος: η Κίνα δεν χρειάζεται το πετρέλαιο.

Οι εκτιμήσεις για τον συνολικό όγκο του ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται στη θάλασσα —είτε εν κινήσει είτε ακινητοποιημένο— κυμαίνονται από 58 έως 68 εκατομμύρια βαρέλια από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η αμερικανική άδεια εξαίρεσης από τις κυρώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Πριν από μία εβδομάδα, το - μετέδωσε ότι πωλητές, μεταξύ των οποίων μεσάζοντες και εκπρόσωποι της National Iranian Oil Co., είχαν έρθει σε επαφή με διυλιστήρια στην Ινδία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και αλλού, ακόμη και πριν χορηγηθεί επισήμως η άδεια. Αυτό ανέφεραν traders που συμμετείχαν στις συζητήσεις. Έκτοτε, η πίεση έχει αυξηθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όμως μέχρι στιγμής η ανταπόκριση παραμένει περιορισμένη.

Η Τεχεράνη αντιμετωπίζει σειρά εμποδίων στην προσπάθειά της να πουλήσει το πετρέλαιο. Οι περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να ισχύουν, περιπλέκοντας την ασφάλιση των φορτίων. Παράλληλα, ορισμένα λιμάνια μπορεί να διστάζουν να δεχθούν τα πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για τη μεταφορά του αργού της. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος τα φορτία να μείνουν μετέωρα στη μέση μιας συναλλαγής, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να τερματίσει πρόωρα το παράθυρο της άδειας.

Οι αγοραστές παραμένουν επιφυλακτικοί, φοβούμενοι ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επαναφέρει τις κυρώσεις εάν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε την Τρίτη στο Fox News: «Κανείς εκτός από την Κίνα, που ήδη το αγόραζε όταν ήταν υπό κυρώσεις, δεν το έχει αγοράσει, άρα εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση».

Το άλλο μεγάλο εμπόδιο για την εκφόρτωση του ιρανικού αργού είναι η έλλειψη ζήτησης στις μεγάλες ασιατικές αγορές. Παρά τις προσπάθειες της Τεχεράνης να προσελκύσει αγοραστές, το ενδιαφέρον παραμένει περιορισμένο. Όπως έχει καταγραφεί επανειλημμένα, η περιοχή είναι καλά εφοδιασμένη τόσο με μη ιρανικό πετρέλαιο από τον Περσικό Κόλπο, το οποίο μπορεί πλέον να περνά από τα Στενά του Ορμούζ, όσο και με αργό από άλλες περιοχές που αγοράστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι εισαγωγές ιρανικού αργού από την Κίνα —οι οποίες στην πράξη δεν είχαν ποτέ επηρεαστεί από τις αμερικανικές κυρώσεις, καθώς το Πεκίνο απλώς τις αγνοούσε— μειώθηκαν πάνω από το μισό τον Ιούνιο, στα περίπου 654.000 βαρέλια ημερησίως σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Kpler. Παρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο ξεφόρτωσε ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Kpler και τη Vortexa.

Ο υπουργός Πετρελαίου της Ινδίας, Χαρντίπ Πουρί, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Νέο Δελχί με τον Ιρανό ομόλογό του, αλλά απέφυγε να δεσμευθεί για εισαγωγές. Τα κρατικά ινδικά διυλιστήρια αποφεύγουν προς το παρόν το ιρανικό πετρέλαιο, επειδή έχουν ήδη εξασφαλίσει ρωσικές προμήθειες τουλάχιστον έως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, εξακολουθούν να ζητούν διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον σχετικά με τις πληρωμές σε δολάρια.

Η Ινδία θα μπορούσε να εξετάσει την επανέναρξη αγορών όταν ξεκαθαρίσουν τα κανάλια πληρωμών, ενώ η πλήρης άρση των κυρώσεων θα επέτρεπε στα διυλιστήρια να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παρά τα εμπόδια, το ενδιαφέρον της Ασίας για το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να εμφανιστεί γρήγορα εάν η τιμή είναι αρκετά ελκυστική. Διυλιστήρια που έχουν ήδη εξασφαλίσει προμήθειες μπορούν να μεταπωλήσουν μέρος του πετρελαίου τους για να ελευθερώσουν χώρο, εφόσον τα ιρανικά φορτία προσφερθούν με μεγάλη έκπτωση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αυξήσουν τους ρυθμούς λειτουργίας τους, εάν το κόστος της πρώτης ύλης γίνει αρκετά χαμηλό.