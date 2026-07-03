Ρωμανός:-Σκεφτείτε-τι-θα-γινόταν-σήμερα-στη-χώρα-αν-η-Αφροδίτη-Νέστορα-ήταν-αριστερή

Στην τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη και στις δηλώσεις της αντιπολίτευσης, αναφέρθηκε σήμερα το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Συγκεκριμένα, ο κ. Ρωμανός επισήμανε: «Είναι αστείο και εξοργιστικό να μας κατηγορεί κομμάτι της αντιπολίτευσης που όλο το προηγούμενο διάστημα σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της Αστυνομίας ήταν απέναντι και τη λιθοβολούσε, ήταν απέναντι σε κάθε αστυνομική επιχείρηση που άδειαζε καταλήψεις στα πανεπιστήμια, ήταν απέναντι σε κάθε επιβολή της τάξης, σε κάθε αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα, ήταν απέναντι και μάλιστα όσο κυβέρνησαν έκαναν τα αντίθετα, έχουν σχέσεις με συνηγόρους τρομοκρατών και κλείνουν το μάτι επί χρόνια, για να μην πω επί δεκαετίες σε όλα αυτά τα φαινόμενα-και πώς κλείνουν το μάτι, με δηλώσεις που είναι με αστερίσκους, με “ναι μεν αλλά”, όποτε καταδικάζουν, γιατί δεν καταδικάζουν και πάντα».

Και συνέχισε: «Είδα χθες την κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία έχτισε ένα προφίλ όλους τους προηγούμενους μήνες για το πόσο είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεσμών, της διαφάνειας, της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, η οποία έκανε την άθλια δήλωση ότι αυτό που έγινε στήθηκε δήθεν από τη Νέα Δημοκρατία και είναι προβοκάτσια. Αυτοί οι άνθρωποι χορηγούν την τοξικότητα και τον δημόσιο λόγο που κανονικοποιεί το να ακούγεται σε ένα πάνελ ότι είμαστε δολοφόνοι, εγκληματική οργάνωση, μαφία -όλα αυτά χορηγούν τέτοια φαινόμενα. Κυρίως ο Τσίπρας και η αριστερά, την κ. Κωνσταντοπούλου την ανέφερα ήδη, αλλά και όσοι αντιγράφουν αυτές τις τακτικές για να κερδίσουν δημοσκοπικά πόντους θεωρώντας ότι πρέπει να ανταγωνιστούν σε αυτό το γήπεδο, έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες».

Κλείνοντας, ο κ. Ρωμανός τόνισε: «Θέλω να σκεφτείτε πόσες φορές έχουμε ακούσει για παρεμβάσεις όταν γίνεται επίθεση σε σπίτια που είναι οικογενειακή εστία, είναι κάτι ιερό, πόσες φορές έχουμε ακούσει για γκαζάκια χαϊδευτικά όταν έχουμε εκρηκτικούς μηχανισμούς, που έχω δεχτεί και εγώ στο παρελθόν επίθεση στο μαγαζί μου, πόσες φορές έχουμε ακούσει το “ναι μεν αλλά” και πόσο όλα αυτά έχουν κανονικοποιήσει επί δεκαετίες φαινόμενα που θα έπρεπε να μας βρίσκουν ενωμένους απέναντι τους. Θέλω να σκεφτούμε με το χέρι στην καρδιά τι θα γινόταν αν η κ. Νέστορα και η μητέρα της ήταν στέλεχος της Αριστεράς, αν στα προσφυγικά γινόταν κατάληψη από ακροδεξιούς, αν όλα αυτά ήταν αντεστραμμένα. Θα γίνονταν σήμερα διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα ή όχι;»

Επίσης, αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα παραδείγματα: «Πίσω στα Τέμπη, στην περίοδο που τα fake news της “ξυλολιάδας” πρωταγωνιστούσαν, με έλεγαν δολοφόνο σε πάνελ, αυτό είναι ή δεν είναι η καλύτερη χορηγία σε όλα αυτά; Όταν ο κ. Τσίπρας που έρχεται και στην rebranded version του, έλεγε πως υπάρχουν καλές και κακές μολότοφ, εξαρτάται από ποια πλευρά είσαι όταν πέφτουν, είναι αυτό ακριβώς στο οποίο αναφέρομαι. Όταν πρωταγωνιστείς στην τοξικότητα και την κανονικοποίηση της βίας, έχεις ευθύνες».

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.