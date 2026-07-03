Σαμαράς:-Ο-κ.-Ντοκος-είναι-ακόμα-στη-θέση-του;

Σχετικά με το περιστατικό με τους Ρώσους φαρσέρ που ξεγέλασαν τον σύμβουλο ασφαλείας του πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση «Ο κ. Ντοκος είναι ακόμα στη θέση του;»

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Υπενθυμίζεται πως ο Θάνος Ντόκος, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπατήθηκε από γνωστό δίδυμο Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι κατάφεραν να συνομιλήσουν μαζί του προσποιούμενοι Ουκρανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους. Τη φάρσα επιβεβαίωσε το Μέγαρο Μαξίμου λέγοντας πως ο γενικός γραμματέας ασφαλείας έπεσε θύμα υβριδικής επίθεσης, «με χρήση εξαιρετικά προηγμένης AI».

Την ύπαρξη της επικοινωνίας γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι Ρώσοι μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας αποσπάσματα από όσα ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

- sofokleous10.gr

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