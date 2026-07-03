Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Λεβέντη – Εικόνες, βίντεο

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Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Βασίλη Λεβέντη.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα και τραγικές φιγούρες ήταν η σύζυγός του, Νατάσα Μεντεσίδου και ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης.

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«Αυτό που λέω πάντα και οφείλω να λέω δημόσια σε όλους και αυτό που έγραψα κιόλας είναι ότι μπορεί να μην είμαι βιολογικό του παιδί, μπορεί το αίμα να δημιουργεί συγγένεια που λέμε, αλλά πατέρας είναι αυτός που σε μεγαλώνει. Ο πατέρας είναι αυτός που νοιάζεται για σένα. Πατέρας είναι αυτός που είναι δίπλα σου στις δύσκολες στιγμές. Και ο Βασίλης ήταν παραπάνω από πατέρας βιολογικός για εμένα. Ήταν ο άνθρωπος που με μεγάλωσε και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα», ανέφερε ο γιος του σε δηλώσεις του, συγκινημένος.

Στην κηδεία του Βασίλη Λεβέντη παρευρέθηκαν επίσης η πρώην πρόεδρος της Βουλής Βασιλική Θάνου, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο δημοσιογράφος Γιάννης Δημαράς, καθώς και οι αδελφοί Γιώργος και Κωνσταντίνος Λεβέντης.

- sofokleous10.gr

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