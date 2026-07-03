Στην-Αθήνα-ο-Πιτ-Χέγκσεθ:-Πιθανή-ολιγόωρη-επίσκεψη-πριν-ή-μετά-τη-Σύνοδο-Κορυφής-του-ΝΑΤΟ

Πιθανή είναι η ολιγόωρη στάση του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ στην Αθήνα μία ημέρα πριν ή – το πιθανότερο – μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου θα βρίσκεται συνοδεύοντας τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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Για πρώτη φορά το σχετικό ενδεχόμενο είχε δημοσιοποιήσει προ μηνών η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία συνδέεται με μακροχρόνια προσωπική φιλία με τον κ. Χέγκσεθ. Η κ. Γκίλφοϊλ είχε μεσολαβήσει ώστε να διασφαλιστεί και το τετ α τετ που είχε ο κ. Χέγκσεθ με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια στις 4 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, εφόσον καταστεί δυνατή, η στάση του κ. Χέγκσεθ δεν θα γίνει με τη μορφή της επίσημης επίσκεψης, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σημαντικές προετοιμασίες από τις γραφειοκρατίες και των δύο πλευρών. Ωστόσο, είναι απολύτως σαφές ότι σε αυτές τις 2-3 ώρες που μπορεί να βρεθεί σε ελληνικό έδαφος, ο κ. Χέγκσεθ δεν θα συναντηθεί μόνο με τον Νίκο Δένδια αλλά και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως, μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε απολύτως καμία επίσημη ενημέρωση για ενδεχόμενη επίσκεψη του κ. Χέγκσεθ, κάτι το οποίο υποδηλώνει και τη δυσκολία που έχει εκ των πραγμάτων ένα τέτοιο εγχείρημα.

Τα σημεία συνάντησης

Δεδομένων των συνθηκών ασφαλείας που απαιτούνται για μια τέτοια συνάντηση, τα σημεία που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ είναι σχετικά μάλλον περιορισμένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά ο κ. Χέγκσεθ σχεδίαζε να κάνει στάση στη Σούδα, προκειμένου να επισκεφθεί τις εκεί δυνάμεις των ΗΠΑ. Η Σούδα είναι κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της προωθημένης παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή και αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Οι συζητήσεις για την πιθανότητα έλευσης του κ. Χέγκσεθ διεξάγονται σε ένα πλαίσιο συνολικά διαφορετικό από εκείνο του πρόσφατου παρελθόντος. Στη σκέψη του κ. Τραμπ δεν υφίσταται κάποιο ζήτημα τήρησης ισορροπιών, και η επίσκεψη στη μία χώρα δεν σημαίνει αυτόματα και αναγκαστική επίσκεψη στην άλλη. Επιπλέον, η επίσκεψη στην Τουρκία –αν και θα περιλαμβάνει και διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν– γίνεται στο πλαίσιο μιας πολύ σημαντικής διάσκεψης του ΝΑΤΟ, ενός, δηλαδή, γεγονότος με τη συμμετοχή ηγετών από συνολικά 32 χώρες. Ούτως ή άλλως, στην περιφερειακή ατζέντα του κ. Τραμπ αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο ρόλο διαδραματίζει η ανάγκη να μην ξεφύγει η κατάσταση στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ.

- sofokleous10.gr

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