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    Στην-εκδήλωση-της-πρεσβείας-των-ΗΠΑ-για-την-επέτειο-των-250-ετών-της-Αμερικανικής-Ανεξαρτησίας-ο-Ν.-Δένδιας
    Στην εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας ο Ν. Δένδιας

    Στην εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας ο Ν. Δένδιας

    By Πολιτική No Comments2 Mins Read

    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παραβρέθηκε απόψε, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

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    Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.

    Στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USEmbassyAthens @USAmbassadorGR για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». pic.twitter.com/3joVya8tvb

    — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 2, 2026

    - sofokleous10.gr

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    TAGS: Νίκος Δένδιας ανεξαρτησία πρεσβεία ΗΠΑ

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