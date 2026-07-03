Στην-εκδήλωση-της-πρεσβείας-των-ΗΠΑ-για-την-επέτειο-των-250-ετών-της-Αμερικανικής-Ανεξαρτησίας-ο-Ν.-Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παραβρέθηκε απόψε, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.
Στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα @USEmbassyAthens @USAmbassadorGR για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». pic.twitter.com/3joVya8tvb
— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 2, 2026
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TAGS: Νίκος Δένδιας ανεξαρτησία πρεσβεία ΗΠΑ
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