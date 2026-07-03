Συρεγγέλα:-Προχωράμε-με-ένα-οργανωμένο-πλαίσιο-μισθολογικής-διαφάνειας,-ελέγχου-και-εφαρμογής-της-ίσης-αμοιβής

Σύμφωνα με την κα Συρεγγέλα «οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές εγγράφως και εντός δύο μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος»

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«Προχωράμε με ένα οργανωμένο πλαίσιο μισθολογικής διαφάνειας, ελέγχου και πραγματικής εφαρμογής της ίσης αμοιβής στην πράξη» τόνισε η βουλευτής Δυτικής Αθήνας και εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, στην εισαγωγή της τοποθέτησής της στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ισότητα στις αμοιβές.

«Όντως τα ποσοστά του μισθολογικού χάσματος στην Ευρώπη είναι υψηλά, το ίδιο και στην χώρα μας, που αγγίζουν το 13,4%. Αυτό το

πρόβλημα λύνουμε τώρα, ως μία από τις πρώτες χώρες που ενσωματώνουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες πλέον αποκτούν σαφές δικαίωμα πληροφόρησης, αφού θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για τη δική τους μισθολογική κατάταξη, καθώς και πληροφορίες για τα μέσα επίπεδα αμοιβής ανά φύλο σε κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια ή ίσης αξίας εργασία» τόνισε.

Σύμφωνα με την κα Συρεγγέλα «οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές εγγράφως και εντός δύο μηνών από την υποβολή σχετικού αιτήματος», ενώ «σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της ίσης αμοιβής, προβλέπεται πλήρης και αποτελεσματική

αποζημίωση των εργαζομένων, χωρίς προκαθορισμένα ανώτατα όρια».

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα ισότητας και παρακολούθησης της εφαρμογής της νομοθεσίας, σε συνεργασία με την Επιθεώρηση Εργασίας, την ΕΛΣΤΑΤ, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε αρμόδιο δημόσιο φορέα που διαθέτει ή δύναται να επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής. Τα δε Υπουργεία υποχρεούνται να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία.

Το νομοσχέδιο εντάσσει στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων νοσηλευτές, βοηθούς νοσηλευτών, οδηγούς και οι βοηθούς ασθενοφόρων-διασωστών. Η κυρία Συρεγγέλα πρότεινε να συμπεριληφθούν, επιπλέον, οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και οι τεχνολόγοι ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας, προκειμένου να εξαλειφθούν οι ανισότητες και σε αυτές τις ειδικότητες.

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου αναγνωρίζεται ο χρόνος μαθητείας των αποφοίτων των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας της ΔΥΠΑ και ενισχύεται στην πράξη, για άλλη μια φορά, η επαγγελματική εκπαίδευση.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, δημιουργείται Ψηφιακό Μητρώο Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας, για να πετύχουμε την εξ ολοκλήρου ψηφιακή υποβολή συλλογικών συμβάσεων, συλλογικών συμφωνιών και διαιτητικών αποφάσεων, να ενισχύσουμε την διαφάνεια και να περιορίσουμε την γραφειοκρατία.

Τέλος, ενισχύεται η προστασία των θετών μητέρων στις περιπτώσεις διακρατικής υιοθεσίας, αφού πλέον θα δικαιούνται και εκείνες κανονικά και ισότιμα τις σχετικές άδειες και τις ειδικές παροχές προστασίας της μητρότητας.

Παράλληλα, αναγνωρίζονται για άλλη μια φορά τα δικαιώματα και των μπαμπάδων, αφού πλέον προστατεύονται και οι άνδρες εργαζόμενοι από δυσμενή μεταχείριση:

• λόγω άδειας πατρότητας, γονέων και φροντιστών,

• λόγω αίτησης ή λήψης άδειας ή ευέλικτης ρύθμισης, ή

• επειδή άσκησαν τα σχετικά δικαιώματα του Κώδικα Εργατικού Δικαίου.

Η βουλευτής Δυτικής Αθήνας και εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, έκλεισε την τοποθέτησή της καλώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν το νομοσχέδιο προκειμένου να γίνει άλλο ένα βήμα προς την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας. «Η χώρα μας είναι ανάμεσα στις 14 χώρες του κόσμου που έχει εξασφαλίσει την πλήρη νομική ισότητα. Και η ισότητα δεν έχει να κάνει με κόμματα και ψηφοθηρικούς σκοπούς. Η ουσιαστική ισότητα έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την κοινωνία που θέλουμε να ζούμε και να αφήσουμε στα παιδιά μας. Γι’ αυτήν την κοινωνία καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα».