Το-δημοφιλέστερο-τουριστικό-αξιοθέατο-της-Σουηδίας-είναι-ένα…-σούπερ-μάρκετ

Ονομάζεται Gekas Ullared και πέρυσι προσέλκυσε 4,3 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Αν το κατατάξουμε στα τουριστικά αξιοθέατα, το κατάστημα είναι μακράν το δημοφιλέστερο στη Σουηδία καθώς το αμέσως επόμενο πιο δημοφιλές αξιοθέατο της χώρας, το μουσείο Vasa στην Στοκχόλμη, το οποίο στεγάζει ένα άριστα διατηρημένο πολεμικό πλοίο του 17ου αιώνα, είχε σχεδόν τρία εκατομμύρια λιγότερους επισκέπτες.

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Το Gekas Ullared είναι ένα μεμονωμένο σούπερ μάρκετ -δεν ανήκει σε κάποια αλυσίδα- που βρίσκεται στο χωριό Ullared, 250 μίλια νοτιοδυτικά της Στοκχόλμης ή 50 μίλια νοτιοανατολικά του Γκέτεμποργκ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σουηδίας.

Το μικροσκοπικό χωριό είναι περιτριγυρισμένο από αχανείς δασικές εκτάσεις και το Gekas αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς για αυτό το μέρος. Ακόμα και η φωτογραφία στη σελίδα της Wikipedia για το χωριό απεικονίζει το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.

Το σούπερ μάρκετ

Στο κατάστημα Gekas εργάζεται τριπλάσιος αριθμός ατόμων από όσα κατοικούν στο Ullared, που έχει πληθυσμό 800 ανθρώπων.

Το κατάστημα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 9.000 πελάτες ταυτόχρονα και ο λόγος που συρρέουν οι καταναλωτές δεν είναι άλλος από τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Πλήθος κόσμου το επισκέπτεται από κάθε γωνιά του κόσμου, αλλά κυρίως από τη γειτονική Νορβηγία, όπου το κόστος ζωής είναι υψηλότερο. Ωστόσο, έρχονται και για την ίδια την εμπειρία.

Το κατάστημα διαθέτει μέχρι και δικό του ξενοδοχείο με 264 δωμάτια. Διαθέτει επίσης μοτέλ, χώρο κατασκήνωσης, χώρο φύλαξης σκύλων, αστυνομικό τμήμα, γυμναστήριο, γήπεδα padel, μίνι γκολφ, εστιατόρια, καφέ και μπαρ, καθώς και τη δική του εκπομπή ριάλιτι και κανάλι στο YouTube.

Με έκταση 114.000 τετραγωνικών μέτρων —πάνω από 28 στρέμματα—έχει μέγεθος ίσο με 15 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Το κατάστημα εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους και απασχολεί 12 άτομα με πλήρη απασχόληση αποκλειστικά για τη διαλογή και τη διαχείριση των κρεμαστρών.

Διαθέτει περίπου 8.400 καρότσια, 14.000 καλάθια αγορών, 3.700 θέσεις στάθμευσης και 90 δοκιμαστήρια. Καθημερινά, το προσωπικό γεμίζει περίπου τετρακόσια καρότσια μόνο με τα είδη που αφήνουν πίσω τους οι πελάτες.

Στο κατάστημα μπορείς να βρεις τα πάντα. Το μόνο που δεν προσφέρει είναι οι ηλεκτρονικές πωλήσεις. Στην σελίδα του καταστήματος δεν μπορείς να αγοράσεις σχεδόν τίποτα εκτός από έπιπλα κήπου. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι το κατάστημα δεν θα μπορούσε να διατηρήσει χαμηλές τιμές αν έπρεπε να ενσωματώσει την υπηρεσία παράδοσης στο επιχειρηματικό του μοντέλο. Ωστόσο, οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει επενδύσει πολλά εκατομμύρια στο φυσικό κατάστημα και επιθυμεί οι αγορές να αποτελούν μια κοινωνική δραστηριότητα.

Και αυτό φαίνεται να αποδίδει αν λάβουμε υπόψη ότι οι δραστηριότητες της εστίασης του Gekas είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Τα εστιατόρια, το ξενοδοχείο, το μοτέλ και το κάμπινγκ παρουσιάζουν τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στο σύνολο της επιχείρησης καθώς ανέρχονται στο 10%.

Με πληροφορίες από Sunday Times