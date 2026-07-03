Το Χρηματιστήριο ξαναβρίσκει τον προορισμό του

Κάθε μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται σχεδόν από την ίδια προειδοποίηση: “Η αγορά θα στεγνώσει από ρευστότητα”. Η φράση επαναλαμβάνεται με τέτοια βεβαιότητα, ώστε πολλοί την αντιμετωπίζουν ως δεδομένο. Κι όμως, οι ίδιες οι συναλλαγές, η πορεία των μετοχών και κυρίως η προέλευση των κεφαλαίων οδηγούν σε ένα εντελώς διαφορετικό συμπέρασμα.

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Μέσα στους πρώτους έξι μήνες του 2026, οι εισηγμένες έχουν αντλήσει από αυξήσεις κεφαλαίου περίπου 5,92 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ άντλησε 4,25 δισ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 18,63 ευρώ και έκδοση 228,1 εκατ. νέων μετοχών. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε αύξηση 659,3 εκατ. ευρώ, με προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κινήθηκε για άντληση έως 530 εκατ. ευρώ, με πολύ ισχυρή ζήτηση. Η CrediaBank προχώρησε σε αύξηση 300 εκατ. ευρώ, η Trastor σε 150 εκατ. ευρώ, η Y/KNOT Invest σε 22,79 εκατ. ευρώ και η Quality & Reliability σε 8,84 εκατ. ευρώ.

Και ο λογαριασμός μεγαλώνει.

Μπροστά μας βρίσκεται η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου του AKTOR Group ύψους 650 εκατ. ευρώ, μαζί με ομολογιακή έκδοση 300 εκατ. ευρώ, ενώ η ElvalHalcor έχει ανακοινώσει σχέδιο αύξησης έως 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο επενδυτικού προγράμματος 455 εκατ. ευρώ έως το 2030. Με αυτές τις δύο κινήσεις, το συνολικό ποσό των αυξήσεων που ολοκληρώθηκαν ή έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσα στο 2026 πλησιάζει τα 6,82 δισ. ευρώ.

Μια αγορά που μπορεί να απορροφά σχεδόν 7 δισ. ευρώ σε νέες εκδόσεις μέσα σε λίγους μήνες δεν μοιάζει με αγορά που αδειάζει. Μοιάζει με αγορά που ξαναβρίσκει τον πραγματικό της ρόλο: να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις, έργα, επενδύσεις και εξαγορές.

Το σημαντικότερο βρίσκεται στην προέλευση των κεφαλαίων. Στις μεγάλες εκδόσεις, ο ρόλος των ξένων θεσμικών είναι καταλυτικός. Στη ΔΕΗ καταγράφηκαν προσφορές πολλών δισεκατομμυρίων, με συμμετοχή μεγάλων διεθνών επενδυτικών ονομάτων. Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ οι προσφορές έφτασαν περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Στον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η ζήτηση υπερκάλυψε κατά πολλές φορές το ζητούμενο ποσό. Στην CrediaBank, η συνολική ζήτηση έφτασε τα 1,135 δισ. ευρώ, περίπου 3,8 φορές τις προσφερόμενες νέες μετοχές.

Για τα μεγάλα διεθνή χαρτοφυλάκια, μια επένδυση 200, 500 εκατ. ή 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό του συνολικού ενεργητικού τους. Η συμμετοχή τους σε μια ελληνική αύξηση κεφαλαίου χρηματοδοτείται μέσα από διεθνείς κατανομές, διαθέσιμα, νέες εντολές ή αναδιάρθρωση παγκόσμιων θέσεων. Δεν χρειάζεται να πουλήσουν μαζικά ελληνικές μετοχές για να αγοράσουν μια νέα έκδοση.

Ακόμη και όταν βλέπουμε επιμέρους ρευστοποιήσεις, αυτό δεν ισοδυναμεί με έξοδο κεφαλαίων από τη χώρα. Τα μεγάλα χαρτοφυλάκια μετακινούν χρήμα από θέση σε θέση, από κλάδο σε κλάδο, από εταιρεία σε εταιρεία. Μειώνουν μια συμμετοχή που έχει τρέξει και αυξάνουν μια άλλη που τους προσφέρει καλύτερη σχέση ρίσκου και απόδοσης. Αυτή είναι φυσιολογική λειτουργία αγοράς, όχι στέγνωμα ρευστότητας.

Το πιο δυνατό επιχείρημα έρχεται από το ίδιο το ταμπλό. Παλαιότερα, η ανακοίνωση μιας ΑΜΚ έφερνε σχεδόν αυτόματα πτώση, φόβο, dilution και πωλητές. Σήμερα, αρκετές εταιρείες όχι μόνο αντέχουν την ανακοίνωση, αλλά συνεχίζουν υψηλότερα, επειδή η αγορά πιστεύει ότι τα νέα κεφάλαια θα γυρίσουν πίσω σε ανάπτυξη, κέρδη και μεγαλύτερες αποτιμήσεις.

Αυτό είναι το μεγάλο νέο της ελληνικής αγοράς.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου δεν αντιμετωπίζονται πια ως ομολογία αδυναμίας. Αντιμετωπίζονται ως εργαλείο επέκτασης. Η ΔΕΗ χρηματοδοτεί επενδυτικό πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χτίζει δύναμη για νέες παραχωρήσεις, υποδομές και επενδύσεις. Ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στηρίζει την ενεργειακή διασύνδεση της χώρας. Η CrediaBank αποκτά κεφαλαιακό οξυγόνο για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης. Ο όμιλος AKTOR και η ElvalHalcor ετοιμάζονται να μπουν στην ίδια διαδρομή.

Εδώ αξίζει να ειπωθεί κάτι που συνήθως μένει έξω από τη χρηματιστηριακή συζήτηση. Τα διεθνή κεφάλαια δεν αξιολογούν μόνο τις εισηγμένες. Αξιολογούν και την αγορά στην οποία επενδύουν. Βλέπουν κανόνες, εποπτεία, ταχύτητα, αξιοπιστία, πρόσβαση, διεθνείς επαφές και ποιότητα θεσμών.

Σε αυτό το πεδίο έχει γίνει σοβαρή δουλειά. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό την πρόεδρο Βασιλική Λαζαράκου, μαζί με τους αντιπροέδρους Μιχάλη Φέκκα και Νατάσα Στάμου, έχει συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι ισχυρές αγορές χρειάζονται εποπτεία που να εμπνέει εμπιστοσύνη, να συνομιλεί με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να κρατά τον θεσμό σε ευρωπαϊκό βηματισμό.

Την ίδια ώρα, η διοίκηση του Euronext Athens, με CEO τον Γιάννο Κοντόπουλο, έχει δώσει νέα εξωστρέφεια στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η ένταξη στο ευρωπαϊκό δίκτυο της Euronext, η επαφή με ξένους εκδότες και επενδυτές, η προσπάθεια προσέλκυσης ποιοτικών εταιρειών και η διασύνδεση της Αθήνας με μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές ανεβάζουν το θεσμικό εκτόπισμα της χώρας.

Τα στοιχεία για τη συμμετοχή των ξένων το επιβεβαιώνουν. Στο τέλος του 2025, η ξένη συμμετοχή στη συνολική κεφαλαιοποίηση είχε φτάσει το 68,5%, ενώ η συμμετοχή των ξένων στη ρευστότητα της αγοράς είχε ανέβει στο 64,1%. Τον Ιανουάριο του 2026, η συμμετοχή των ξένων στη συναλλακτική δραστηριότητα έφτασε το 74%, σε πολυετές υψηλό.

Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι διακοσμητικοί.

Είναι η απάντηση σε όσους επιμένουν ότι οι αυξήσεις κεφαλαίου τραβούν χρήμα από το χρηματιστήριο. Η ελληνική αγορά σήμερα προσελκύει νέα κεφάλαια, νέα ονόματα, νέες εντολές και νέες προσδοκίες. Το Χρηματιστήριο δεν είναι πια μόνο χώρος διαπραγμάτευσης τιμών. Ξαναγίνεται χώρος χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Για μια χώρα που έζησε για χρόνια την κεφαλαιαγορά ως πεδίο καχυποψίας, αυτή η αλλαγή έχει τεράστια αξία.

Οι εταιρείες ζητούν κεφάλαια και τα βρίσκουν.

Οι ξένοι επενδυτές ζητούν έκθεση στην Ελλάδα και την αποκτούν.

Οι θεσμοί επενδύουν χρόνο και προσπάθεια ώστε η ελληνική κεφαλαιαγορά να αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία απέναντι στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Και το Euronext Athens αρχίζει να αποκτά την αίγλη που αντιστοιχεί σε μια οικονομία που επιστρέφει στο ευρωπαϊκό επενδυτικό ραντάρ με αξιώσεις.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου του 2026 δεν μετρούν τη ρευστότητα που φεύγει από την αγορά.

Μετρούν την εμπιστοσύνη και την όρεξη των διεθνών κεφαλαίων για Ελλάδα.

Και αυτή είναι ίσως η πιο ηχηρή ψήφος εμπιστοσύνης που έχει λάβει το ελληνικό χρηματιστήριο εδώ και πολλά χρόνια.

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July 3, 2026