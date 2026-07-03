Τρ. Πειραιώς: Πτωτική η τάση στις αγορές αγροτικών προϊόντων – Εξαίρεση τα βοοειδή και ο χυμός πορτοκαλιού

Η τελευταία έκθεση του USDA επιβεβαίωσε τη διευρυμένη απόκλιση μεταξύ των αγορών αγροτικών προϊόντων.

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Η τάση στις αγορές αγροτικών προϊόντων ήταν πτωτική, με τον δείκτη των αγροτικών εμπορευμάτων να υποχωρεί και την πλειοψηφία των επιμέρους προϊόντων να καταγράφουν αρνητικές αποδόσεις, όπως υπογραμμίζεται στο 6ο Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων της Τράπεζας Πειραιώς. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί σε έναν συνδυασμό βελτιωμένων προοπτικών προσφοράς και πιο συγκρατημένης ζήτησης. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι τιμές των βοοειδών και του χυμού πορτοκαλιού που ενισχύθηκαν.

Η τελευταία έκθεση του USDA επιβεβαίωσε τη διευρυμένη απόκλιση μεταξύ των αγορών αγροτικών προϊόντων. Από τη μία πλευρά, η βελτίωση των συνθηκών προσφοράς σε βασικές χώρες, ιδιαίτερα στο σιτάρι, περιόρισαν τις ανοδικές πιέσεις, ωστόσο οι πρόσφατοι καύσωνες στην Ευρώπη δύναται να εντείνουν τις ανησυχίες για την παραγωγή. Από την άλλη, η ζήτηση παρέμεινε επιλεκτικά ισχυρή – κυρίως στο καλαμπόκι, λόγω των εξαγωγών και της αυξανόμενης χρήσης για αιθανόλη – χωρίς όμως να αντισταθμίζει πλήρως την αυξημένη προσφορά, ενώ η σόγια κινήθηκε σε πιο ισορροπημένα επίπεδα, ενισχυόμενη από τις προσδοκίες για αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα με την επανεμφάνιση της Κίνας, αν και η μεταβλητότητα πιθανά να παραμείνει αυξημένη. Το βαμβάκι εμφανίζει πιο θετική δυναμική, με την παγκόσμια κατανάλωση να αναμένεται να υπερβεί την παραγωγή, ενισχύοντας τις τιμές του.

Πέρα από τα σιτηρά, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τα «μαλακά» εμπορεύματα που είναι ευαίσθητα στις καιρικές συνθήκες. Παρά την υποχώρηση της τιμής της ζάχαρης λόγω της ισχυρής παραγωγής στη Βραζιλία, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το παγκόσμιο πλεόνασμα θα μπορούσε να περιοριστεί, εάν οι κίνδυνοι που απορρέουν από το ήδη διαμορφωμένο φαινόμενο El Niño ενισχυθούν, σύμφωνα με το ΝΟΑΑ, κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2026-27, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγή στην Ινδία και την Ταϊλάνδη και λειτουργώντας υπέρ των τιμών.

Συνολικά, η αγορά διαμορφώνεται γύρω από δύο βασικές τάσεις: επάρκεια προσφοράς και συγκρατημένη δυναμική στα σιτηρά, έναντι αυξημένων καιρικών κινδύνων και επιλεκτικών ευκαιριών στα πιο ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα. Αν και ο δείκτης εμπορευμάτων κατέγραψε έντονη πτωτική πορεία σε μηνιαίο επίπεδο (-12,23%), ο δείκτης αγροτικών προϊόντων περιόρισε την πτώση σε 4,45%.

Η πτωτική πορεία του δείκτη εμπορευμάτων αποδίδεται κυρίως στην έντονη διόρθωση που καταγράφηκε στον ενεργειακό τομέα, ως αποτέλεσμα των προσδοκιών για ενδεχόμενη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αντίθετα, η πορεία του δείκτη αγροτικών προϊόντων οφείλεται στη διαφοροποιημένη δυναμική του, καθώς αυτή καθορίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα θεμελιώδη μεγέθη τους και λιγότερο από τις ευρύτερες εξελίξεις.

Επιπλέον, η ενίσχυση του δολαρίου λειτούργησε επιβαρυντικά για την εξέλιξη των τιμών, χωρίς ωστόσο να αντισταθμίζει πλήρως τις δυνάμεις προσφοράς και ζήτησης. Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ισχυρή παρουσία του δολαρίου, αποκλίσεις στη νομισματική πολιτική μεταξύ FED και ΕΚΤ, αλλά και εντεινόμενες ανησυχίες για τη δυναμική της παγκόσμιας ανάπτυξης κυριάρχησαν στις αγορές τον περασμένο Ιούνιο. Η ενίσχυση του δολαρίου αντανακλά κυρίως τις προσδοκίες ότι η οικονομία των ΗΠΑ παραμένει πιο ανθεκτική σε σχέση με άλλες μεγάλες οικονομίες, καθώς και ότι τα επιτόκια θα διατηρηθούν σε υψηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με την Ευρωζώνη.

Στην αγορά ομολόγων, η σταθερότητα στις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις, σε συνδυασμό με την ήπια αποκλιμάκωση στις μακροπρόθεσμες διάρκειες, υποδηλώνει ότι οι αγορές αρχίζουν να ενσωματώνουν ένα σενάριο ηπιότερης οικονομικής δραστηριότητας και σταδιακής υποχώρησης του πληθωρισμού. Οι μετοχικές αγορές παρέμειναν σε θετική τροχιά από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και τη συνεχιζόμενη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου.

Αντίθετα, η ευρεία πτώση στα εμπορεύματα αντικατοπτρίζει την αποδυνάμωση των προσδοκιών για παγκόσμια ζήτηση και την πίεση από το ισχυρό δολάριο, με την ενέργεια να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, επιπλέον λόγω των προσδοκιών για πιθανή αποκλιμάκωση με την επικείμενη «εύθραυστη» συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συνολικά, τον Ιούνιο η αγορά κινήθηκε με άξονα το “higher for longer” στα επιτόκια και μια σταδιακή στροφή προς μια πιο προσεκτική αποτίμηση της παγκόσμιας ανάπτυξης.