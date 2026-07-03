Τσίπρας:-«Η-Ελλάδα-πρέπει-να-σταματήσει-να-δίνει-λευκές-επιταγές-στον-Τραμπ»

Η Ελλάδα πρέπει να ρίξει τους τόνους στη στενή της σχέση με το κίνημα MAGA, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας.

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Χαρτογραφώντας την ατζέντα του ενόψει των εκλογών που αναμένονται μέχρι την ερχόμενη άνοιξη, ο Τσίπρας άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ, αντιπαραβάλλοντάς τον με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος εμπόδισε τις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν βάσεις στη χώρα του.

Ο Τσίπρας δήλωσε ότι ο Μητσοτάκης το πήγε πολύ μακριά. «Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν στρατηγικό χαρακτήρα και πρέπει να καθοδηγούνται από το αμοιβαίο όφελος», είπε. «Η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική λευκών επιταγών, και αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα».

Ο Τσίπρας επέμεινε ότι προτεραιότητα για τη χρήση των βάσεων πρέπει να είναι η εγχώρια ασφάλεια της Ελλάδας, και όχι απλώς η συμμόρφωση με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

«Αυτό είναι ένα ζήτημα που προέκυψε με μεγάλη ένταση κατά τον πρόσφατο πόλεμο στο Ιράν. Είδαμε ποια ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού και ποια του Ισπανού πρωθυπουργού».

Η προεκλογική του στάση ότι η Ελλάδα πρέπει να κρατήσει μεγαλύτερη απόσταση από την Ουάσινγκτον φαίνεται να στοχεύει να εναρμονιστεί με τον διάχυτο σκεπτικισμό της κοινής γνώμης απέναντι στον Τραμπ. Σε έρευνα του Pew Research Center στα τέλη Ιουνίου, μόνο το 22% των Ελλήνων που συμμετείχαν εξέφρασε εμπιστοσύνη στους χειρισμούς του Αμερικανού προέδρου στις διεθνείς υποθέσεις.

Οι εκλογές αναμένονται πριν η Ελλάδα αναλάβει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τον Ιούλιο του 2027.

Σε περίπτωση που είναι πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια αυτής της προεδρίας του Συμβουλίου, ο Τσίπρας δήλωσε ότι θα δώσει έμφαση στις δαπάνες συνοχής για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μεγαλύτερης φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η κοινωνική συνοχή πρέπει να ενισχυθεί και οι ίδιοι πόροι της Ευρώπης πρέπει να αυξηθούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει η πολιτική βούληση για τη φορολόγηση των πολυεθνικών, καθώς και των εκπομπών άνθρακα», είπε. Δεδομένων των απειλών ασφαλείας για την Ευρώπη, ο Τσίπρας συμφώνησε ότι οι επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία πρέπει να αυξηθούν, αλλά όχι εις βάρος των κοινωνικών δαπανών.

«Αν συμβεί αυτό, σε λίγα χρόνια θα μείνουμε με μια ΕΕ που θα είναι ισχυρότερη στην άμυνα και θα κυβερνάται από ακροδεξιές κυβερνήσεις».

Ο «φόρος διαφθοράς» της Ελλάδας

Ο Τσίπρας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη μεγάλη πρόκληση ότι ο Μητσοτάκης παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων.

Παρά τη σειρά μεγάλων σκανδάλων που κλόνισαν τη χώρα – το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – η κυβέρνηση έχει διατηρήσει το προβάδισμά της, εν μέρει χάρη σε μια έντονα διχασμένη αντιπολίτευση.

Ο Τσίπρας λέει ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δημιούργησε το νέο του κίνημα.

«Η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση», λέει, «αλλά μάλλον αρνητική για την αντιπολίτευση, και γι’ αυτό δημιουργήθηκε η ΕΛΑΣ».

Παράλληλα, τόνισε ότι η απογοήτευση των πολιτών από τη διαφθορά θα πρέπει τελικά να μετακινήσει την πολιτική πλάστιγγα.

Επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι περίπου το 70% των Ελλήνων επιθυμεί πολιτική αλλαγή, ότι περίπου το 90% θεωρεί τη διαφθορά εκτεταμένη και ότι γύρω στο 55% δήλωσε πως ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 απ’ ό,τι τώρα.

Παρατήρησε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα διπλό πλήγμα τα τελευταία επτά χρόνια: το υψηλό κόστος διαβίωσης και την εκτεταμένη διαφθορά.

«Έχουμε τον αόρατο φόρο διαφθοράς – και τον αποκαλώ φόρο επειδή πιστεύω ότι το κόστος των εκτεταμένων και πρωτοφανών επιπέδων διαφθοράς στην Ελλάδα είναι τόσο μεγάλο που στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική», δήλωσε.

«Κάθε ευρώ που χάνεται μέσω απευθείας αναθέσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς και μέσω της κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τους μισθούς των δασκάλων, τα δημόσια νοσοκομεία και τους μισθούς των νοσηλευτών», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για τις πολιτικές επιπτώσεις της φήμης του ως αντισυμβατικού ριζοσπάστη από την εποχή της κρίσης της ευρωζώνης, ο Τσίπρας είπε ότι πολλοί θυμούνται την πρωθυπουργία του μόνο για τους πρώτους έξι μήνες, όταν η Αθήνα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού και κινδύνευε να βγει από την ευρωζώνη.

Αντίθετα, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον ηγέτη ενός κόμματος που τελικά σταθεροποίησε το σκάφος.

«Γίνεται μια προσπάθεια να εστιαστούμε στους πρώτους έξι μήνες της πρωθυπουργίας από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο [του 2015], αλλά υπάρχει επίσης η περίοδος πριν και μετά. Η χώρα δεν μπήκε στην κρίση εξαιτίας των δικών μας πολιτικών. Φτάσαμε σε μια δύσκολη συμφωνία, η οποία σημαδεύτηκε από συγκρούσεις και εντάσεις, αλλά βάλαμε τέλος στα μνημόνια, αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία της οικονομίας και πετύχαμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης».

- sofokleous10.gr

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