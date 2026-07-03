ΤτΕ: «Κλείνει» η ψαλίδα των επιτοκίων – Στο 4,3% τον Μάιο 2026

Μείωση του επιτοκιακού περιθωρίου τον Μάιο. Τι προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι πίνακες.

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Άνοδο σημείωσαν τον Μάϊο τα επιτόκια καταθέσεων ενώ των χορηγήσεων μειώθηκαν, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να μειωθεί στις 4,30 εκατοστιαίες μονάδες από 4,45 εκατοστιαίες μονάδες που ήταν τον Απρίλιο. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Μάιο του 2026, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 0,35%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,10%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,14%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,93%.

Στο σκέλος των χορηγήσεων το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,65%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,63%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 19 μονάδες βάσης στο 10,75%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,50%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,61%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 6,85%.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο 4,20%. Επίσης, το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,43%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,09%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στο 4,54%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 22 μονάδες βάσης στο 4,15%.