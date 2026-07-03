Citi: ~€4,3 δισ. το κόστος του διπλασιασμού των αποθεματικών της ΕΚΤ — Η επιβάρυνση των ελληνικών τραπεζών

Πίσω από μια φαινομενικά τεχνική παρέμβαση κρύβεται μια μεταφορά εισοδήματος ύψους περίπου €4 δισ. από τις εμπορικές τράπεζες προς το Ευρωσύστημα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει να διπλασιάσει τον συντελεστή των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών (Minimum Reserve Requirement – MRR) από το 1% στο 2% των καταθέσεων πελατών, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters από το φόρουμ της Sintra (30 Ιουνίου). Η κίνηση, που παραμένει σε πρώιμο στάδιο, θα κατέγραφε ουσιαστικά ως όφελος του Ευρωσυστήματος αυτό που για τις τράπεζες αποτελεί απώλεια — και για τη λογική αυτή χρήζει προσοχής, όχι εφησυχασμού, ακόμη και για τις καλά θωρακισμένες ελληνικές τράπεζες.

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Ο μηχανισμός: ποιος πληρώνει ποιον

Τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά είναι το ποσό που κάθε τράπεζα της ζώνης του ευρώ οφείλει να διακρατεί, κατά μέσο όρο, σε λογαριασμό στην εθνική κεντρική της τράπεζα. Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2023 τα αποθεματικά αυτά δεν τοκίζονται (αμείβονται με μηδενικό επιτόκιο), σε αντίθεση με τα πλεονάζοντα αποθεματικά, τα οποία εξακολουθούν να αμείβονται με το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων (Deposit Facility Rate – DFR).

Το σκεπτικό της παρέμβασης είναι κυρίως δημοσιονομικό και λειτουργικό, όχι νομισματικό. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Reuters, το Ευρωσύστημα καταβάλλει σήμερα επιτόκιο 2,25% σε πλεονάζουσα ρευστότητα ύψους περίπου €2,16 τρισ., δηλαδή περί τα €48,7 δισ. ετησίως — κόστος που αυξήθηκε κατά περίπου €5,4 δισ. σε ετήσια βάση μετά την τελευταία αύξηση του DFR από 2% σε 2,25% τον Ιούνιο. Ο διπλασιασμός των υποχρεωτικών αποθεματικών, από το τρέχον επίπεδο των περίπου €173,6 δισ., θα μετέφερε άλλα ~€174 δισ. ρευστότητας από την αμειβόμενη στη μη αμειβόμενη κατηγορία, μειώνοντας τον λογαριασμό τόκων του Ευρωσυστήματος κατά περίπου €4 δισ. Ωφελούνται ιδίως οι κεντρικές τράπεζες πλεονάζουσας ρευστότητας — με προεξάρχουσα την Bundesbank — που έχουν καταγράψει βαριές ζημίες, ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει πολιτικές διαστάσεις.

Ο συντελεστής είχε μειωθεί από 2% σε 1% το 2012, στο απόγειο της κρίσης χρέους. Η πρόταση επαναφοράς του στο 2% εξετάστηκε ξανά το 2023 χωρίς να προχωρήσει· η επανεμφάνισή της τώρα εντάσσεται και στην ευρύτερη επανεξέταση του λειτουργικού πλαισίου της ΕΚΤ. Η γερμανική τραπεζική ένωση έχει ήδη αντιδράσει έντονα, με τον επικεφαλής της Heiner Herkenhoff να χαρακτηρίζει τη ρύθμιση, στην ουσία, φόρο επί των ευρωπαϊκών τραπεζών που δεσμεύει ρευστότητα και περιορίζει το περιθώριο χορηγήσεων.

Σημειώνεται ότι το θέμα δεν έχει ακόμη συζητηθεί επίσημα στο Διοικητικό Συμβούλιο και η όποια απόφαση δεν αναμένεται πριν το φθινόπωρο.

Η επίπτωση σε επίπεδο κλάδου

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση την ανάλυση της Citi, ο διπλασιασμός του συντελεστή συνεπάγεται απώλεια εσόδων περίπου €4,3 δισ. για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ — ισοδύναμη με το 1,0% των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και το 1,7% των προ φόρων κερδών (PBT) του κλάδου. Γεωγραφικά, το βάρος συγκεντρώνεται σε Ιρλανδία, Βέλγιο και Γερμανία. Σε επίπεδο μεμονωμένων ονομάτων, η μεγαλύτερη επίπτωση στα κέρδη εντοπίζεται στην ABN AMRO και την Deutsche Bank (και οι δύο άνω του 1,5% των κερδών του 2027), ενώ στα NII πλήττονται περισσότερο Société Générale, BNP Paribas και Unicaja.

Η ελληνική διάσταση: μικρή η άμεση απώλεια, ουσιαστική η στόχευση

Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές εμφανίζονται σχετικά θωρακισμένες. Με βάση τα υπόλοιπα καταθέσεων του Δεκεμβρίου 2025 (Alpha: Μάρτιος 2026) και το τρέχον DFR (2,25%), η ετήσια απώλεια εσόδων εκτιμάται σε περίπου €59 εκατ. αθροιστικά και για τις τέσσερις — της τάξης του 0,6%–0,8% των NII ανά τράπεζα, δηλαδή ελαφρώς κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1%.

Πίνακας 1 — Εκτιμώμενη επίπτωση στις ελληνικές συστημικές τράπεζες

Τράπεζα Καταθέσεις (€ δισ.) Πρόσθετα αποθεματικά +1% (€ δισ.) Ετήσια απώλεια εσόδων¹ (€ εκατ.) Ως % NII 2025 Τράπεζα Πειραιώς 66,1 0,66 ~15 ~0,8% Eurobank 82,7 0,83 ~19 ~0,7% Εθνική Τράπεζα (NBG) 59,6 0,60 ~13 ~0,6% Alpha Bank 55,4 0,55 ~12 ~0,8% Σύνολο 263,8 2,64 ~59 ~0,7%

¹ Εκτίμηση με μεθοδολογία Citi: (1% επί των καταθέσεων) × DFR 2,25%. Στο σενάριο DFR 2,50% —τρέχουσα εκτίμηση της αγοράς και παραδοχή της Citi για το τέλος του 2026— οι απώλειες αυξάνονται κατά ~11%, στα ~€66 εκατ. αθροιστικά. NII 2025: Πειραιώς €1.903 εκατ., Eurobank €2.549 εκατ., Εθνική €2.136 εκατ., Alpha ~€1.610 εκατ.

Τρεις είναι οι λόγοι της σχετικής θωράκισης. Πρώτον, η άφθονη πλεονάζουσα ρευστότητα: οι δείκτες κάλυψης ρευστότητας (LCR) κινούνται σε ακραία υψηλά επίπεδα (Εθνική 236%, Alpha 176%, Eurobank 172%), γεγονός που καθιστά την κάλυψη υψηλότερων αποθεματικών τετριμμένη — χωρίς πώληση τίτλων ή περιορισμό χορηγήσεων. Δεύτερον, τα υψηλά καθαρά επιτοκιακά περιθώρια και τα NII σε σχέση με την καταθετική βάση «αραιώνουν» ποσοστιαία την επίπτωση. Τρίτον, τα χαμηλά deposit betas (η Alpha κινείται στο ~20%, από τα χαμηλότερα της Ευρώπης) περιορίζουν την «ανεπιθύμητη συνέπεια» του ανταγωνιστικού επανακαθορισμού των επιτοκίων καταθέσεων που φοβούνται οι ρυθμιστές.

Η δομική ένταση που δεν αποτυπώνεται στο ποσοστό

Το χαμηλό ποσοστιαίο μέγεθος, ωστόσο, δεν εξαντλεί την ανάλυση — και εδώ βρίσκεται το ουσιαστικό σημείο. Ο μηχανισμός της παρέμβασης πλήττει ακριβώς τον πυρήνα του κερδοφόρου μοντέλου των ελληνικών τραπεζών. Οι τέσσερις συστημικές υπήρξαν από τους μεγαλύτερους ωφελημένους του λεγόμενου carry: της τοποθέτησης άφθονης ρευστότητας στη διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ (με απόδοση το DFR) και σε κρατικά ομόλογα. Ο διπλασιασμός του MRR είναι, εξ ορισμού, στοχευμένη επιβάρυνση των τραπεζών με πλεονάζουσα ρευστότητα — δηλαδή ακριβώς του προφίλ των ελληνικών ιδρυμάτων, που κάθονται σε μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα (η Εθνική με ~€5 δισ. καθαρά ταμειακά διαθέσιμα, η Eurobank με €15,6 δισ. ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες).

Κρίσιμη είναι και η συγκυρία. Η ρύθμιση συζητείται τη στιγμή που η ΕΚΤ έχει εισέλθει ξανά σε κύκλο αύξησης επιτοκίων (2% → 2,25%, με την αγορά να τιμολογεί άνοδο έως 2,50%) εξαιτίας του πληθωριστικού σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν. Όσο ανεβαίνει το DFR, τόσο ακριβότερο γίνεται το κόστος ευκαιρίας των μη αμειβόμενων αποθεματικών — δηλαδή το ίδιο περιβάλλον επιτοκίων που ενισχύει τα NII των ελληνικών τραπεζών διογκώνει παράλληλα και τον «φόρο» του MRR.

Το σημείο αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνυπολογιστεί ότι η στήριξη από τα επιτόκια εξαντλείται δομικά: τα NII της Εθνικής υποχώρησαν -9,3% το 2025, ενώ Πειραιώς και Εθνική σηματοδότησαν με το δ’ τρίμηνο την ολοκλήρωση του κύκλου αποκλιμάκωσης, με την πιστωτική επέκταση να αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο του βασικού μοχλού ανάπτυξης. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, κάθε μονάδα «δωρεάν» carry από την κεντρική τράπεζα μετράει περισσότερο. Η επιβάρυνση, τέλος, δεν είναι μεμονωμένη: προστίθεται σε ένα σωρευτικό ρυθμιστικό βάρος (ειδική εισφορά πιστωτικών ιδρυμάτων, έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την τιμολόγηση καταθέσεων).

Επιφυλάξεις και τι να προσέξουμε

Η ανάλυση απαιτεί ρητή επισήμανση των ορίων της. Η πρόταση βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, δεν έχει συζητηθεί επίσημα στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να αμβλυνθεί ή να αποσυρθεί, όπως το 2023· η απόφαση αναμένεται έως το φθινόπωρο. Η εκτίμηση επίπτωσης στηρίζεται στην απλοποίηση «1% επί των καταθέσεων»: η πραγματική βάση αποθεματικών εξαιρεί καταθέσεις άνω των δύο ετών και περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμους τίτλους, οπότε τα ποσά είναι ενδεικτικά. Επιπλέον, υπάρχει διάσταση ζώνης ευρώ: οι καταθέσεις της Eurobank στη Βουλγαρία (€11 δισ.) εντάσσονται πλέον στη βάση, καθώς η χώρα υιοθέτησε το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ τμήμα των διεθνών καταθέσεων της Alpha (Ρουμανία/Αλβανία) βρίσκεται εκτός ζώνης ευρώ και δεν υπόκειται στη ρύθμιση — στοιχείο που μειώνει ελαφρώς το δικό της νούμερο.

Πίνακας 2 — Επίπτωση ανά τράπεζα στην Ευρώπη (κάλυψη Citi Research)

Τράπεζα Καταθέσεις ευρωζώνης (€ δισ.) Αύξηση MRR (€ δισ.) Επίπτωση NII 2027 Επίπτωση PBT 2027 Benelux ABN AMRO 310 3,1 1,0% 1,9% ING Groep 617 6,2 0,9% 1,3% KBC Groep 181 1,8 0,6% 0,8% Γαλλία BNP Paribas 1.041 10,4 1,1% 1,3% Société Générale 547 5,5 1,3% 1,3% Γερμανία Commerzbank 275 2,8 0,7% 1,2% Deutsche Bank 687 6,9 1,0% 1,6% Ιρλανδία AIB Group 109 1,1 0,7% 1,1% Bank of Ireland 93 0,9 0,6% 1,2% Ιταλία UniCredit 461 4,6 0,7% 0,7% Σκανδιναβία Nordea Bank 83 0,8 0,3% 0,3% Πορτογαλία Banco Comercial Português 57 0,6 0,4% 0,7% Ισπανία BBVA 234 2,3 0,2% 0,3% Banco Sabadell 129 1,3 0,8% 1,3% Banco Santander 440 4,4 0,2% 0,4% Bankinter 85 0,8 0,9% 1,2% CaixaBank 433 4,3 0,8% 1,0% Unicaja Banco 70 0,7 1,1% 1,8%

- Citi Research. Παραδοχή DFR 2,5% (πρόβλεψη τέλους 2026). Οι ελληνικές τράπεζες δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη της Citi· ο Πίνακας 1 αποτελεί δική μας εκτίμηση με την ίδια μεθοδολογία.