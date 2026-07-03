Eurobank Equities: Αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας για τις τράπεζες – Οι νέες τιμές-στόχοι

Θετική παραμένει η στάση της Eurobank Equities απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, τα οποία -όπως σημειώνει- επιβεβαίωσαν την ανθεκτικότητα της κερδοφορίας και ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι οι τράπεζες μπορούν να επιτύχουν ή ακόμη και να υπερβούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους.

Τα συνολικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των τραπεζών διαμορφώθηκαν στα 1,14 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή πτώση 1,5% σε ετήσια βάση, αλλά διατηρήθηκαν κοντά στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου, παρά την εποχική αδυναμία που παραδοσιακά χαρακτηρίζει την αρχή του έτους.

Οι λειτουργικές επιδόσεις παρέμειναν ισχυρές, με τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) να αυξάνονται στα 2,1 δισ. ευρώ, στηριζόμενα κυρίως στη διψήφια ανάπτυξη των επιχειρηματικών χορηγήσεων, στη σταδιακή ανάκαμψη της λιανικής τραπεζικής και στη σταθεροποίηση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (NIM) στο 2,39%. Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη (Core PPI) ενισχύθηκαν κατά 4%, ενώ το κόστος κινδύνου (CoR) υποχώρησε στις 45 μονάδες βάσης, εξέλιξη που, σύμφωνα με τους αναλυτές, αντανακλά το ευνοϊκό πιστωτικό περιβάλλον.

Αναβάθμιση προβλέψεων για την κερδοφορία

Με βάση τις νέες παραδοχές για τα επιτόκια και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις, η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του τραπεζικού κλάδου κατά 2% για το 2026, κατά 3% για το 2027 και κατά 2% για το 2028.

Παράλληλα, προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 10% το 2026 και κατά περίπου 12% το 2027.

Ο οίκος εκτιμά πλέον ότι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 2,50% έως το τέλος του 2026, πριν υποχωρήσει στο 2,25% στο τέλος του 2027 και παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα έως το 2028.

Ωστόσο, σημειώνει ότι η επενδυτική ιστορία των ελληνικών τραπεζών δεν βασίζεται πλέον κυρίως στα επιτόκια, αλλά στην ισχυρή πιστωτική επέκταση και στη σταδιακή διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη έως το 2028

Η Eurobank Equities εμφανίζεται πιο αισιόδοξη και για τις προοπτικές των χορηγήσεων, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και η ανθεκτικότητα των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία στηρίζουν τη ζήτηση για νέα δάνεια.

Παρά το γεγονός ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται τυπικά, οι αναλυτές θεωρούν ότι η επίδρασή του θα συνεχιστεί και μετά το 2026, καθώς οι εκταμιεύσεις εγκεκριμένων έργων θα συνεχιστούν έως το 2028. Παράλληλα, μέρος της αυξημένης ζήτησης για χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα καλυφθεί μέσω των τραπεζών και των νέων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Στο βασικό τους σενάριο προβλέπουν καθαρή αύξηση των δανείων άνω των 38 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2028 στις τρεις συστημικές τράπεζες, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 8%, κυρίως μέσω των επιχειρηματικών χορηγήσεων.

Παράλληλα, αναμένουν σταδιακή ανάκαμψη του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά περίπου 20 μονάδες βάσης έως το 2028.

Περιορισμένοι οι κίνδυνοι

Η Eurobank Equities υποβαθμίζει τη σημασία των πρόσφατων ανησυχιών που αφορούν τα πλαφόν στα επιτόκια καταναλωτικών δανείων, τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα step-up loans και τις εκκρεμότητες του νόμου Κατσέλη.

Όπως αναφέρει, ο πιθανός οικονομικός αντίκτυπος είναι περιορισμένος και μπορεί να απορροφηθεί χωρίς να απαιτηθούν αλλαγές στα επιχειρηματικά σχέδια ή στις εκτιμήσεις για την κερδοφορία των τραπεζών.

Αντίστοιχα, εκτιμά ότι παραμένει χαμηλή η πιθανότητα επιβολής έκτακτης φορολόγησης των τραπεζών, καθώς κυβέρνηση και Τράπεζα της Ελλάδος εξακολουθούν να στηρίζουν το ισχύον τραπεζικό πλαίσιο.

Γιατί παραμένει θετική για τον κλάδο

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης δανείων και κερδών σε σχέση με τις αντίστοιχες της Νότιας Ευρώπης, καλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα και σημαντικές προοπτικές διανομών προς τους μετόχους, ενώ συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με έκπτωση σε όρους αποτίμησης.

Παρά το γεγονός ότι από τα τέλη Μαΐου οι τραπεζικές μετοχές έχουν υποαποδώσει έναντι του ευρωπαϊκού δείκτη λόγω τεχνικών πιέσεων και των ανησυχιών γύρω από τον νόμο Κατσέλη, η Eurobank Equities θεωρεί ότι η εικόνα αυτή δεν αντικατοπτρίζει τα θεμελιώδη μεγέθη του κλάδου.

Η Alpha Bank παραμένει η κορυφαία επιλογή

Η Alpha Bank αποτελεί πλέον την κορυφαία επενδυτική επιλογή της Eurobank Equities για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, παίρνοντας τη θέση της Τράπεζας Πειραιώς ως preferred pick.

Σύμφωνα με τον οίκο, η σημαντική έκπτωση με την οποία διαπραγματεύεται η μετοχή δεν δικαιολογείται πλέον, καθώς η διαφορά στην κερδοφορία σε σχέση με τους ανταγωνιστές της έχει περιοριστεί αισθητά.

Η Eurobank Equities επαναλαμβάνει σύσταση Buy για όλες τις τράπεζες που καλύπτει, με τις ακόλουθες τιμές-στόχους: