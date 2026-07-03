expert-hellas:-Αναπτυξιακή-πορεία-και-στρατηγικός-μετασχηματισμός-δικτύου

Ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε στα 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 8% και ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιό της στην ελληνική αγορά.

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Η εταιρεία λιανικού εμπορίου Expert Hellas πραγματοποίησε τη γενική συνέλευση των μετόχων και συνεργατών της, παρουσιάζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για τα επόμενα χρόνια, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, καθώς και τη νέα εταιρική της ταυτότητα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής περιόδου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, σε ένα περιβάλλον όπου το λιανεμπόριο μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, η εταιρεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις σύγχρονες υποδομές και στην αναβάθμιση της εμπειρίας του καταναλωτή, διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο omnichannel μοντέλο που συνδυάζει αρμονικά το φυσικό και το ψηφιακό κατάστημα.

Παράλληλα, η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα παραμένει βασικός πυλώνας της στρατηγικής της. Η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική συνεισφορά και η διαφάνεια αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της λειτουργίας της Expert Hellas, ενισχύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και την αγορά.

Παρά τις σημαντικές ανακατατάξεις στον κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, η Expert Hellas συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία. Ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε στα 39,6 εκατ. ευρώ, έναντι 36,6 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 8% και ενισχύοντας περαιτέρω το μερίδιό της στην ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι το δίκτυο της εταιρείας αριθμεί περίπου 40 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αξιοποιώντας κοινές εμπορικές συμφωνίες και κεντρικές υπηρεσίες, διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Expert Hellas, καθώς και του νέου concept καταστημάτων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τον εκσυγχρονισμό του φυσικού δικτύου. Το rebranding εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του brand και τη δημιουργία μιας ακόμη πιο σύγχρονης εμπειρίας για τον καταναλωτή.

Η διοίκηση της Expert Hellas τόνισε ότι, παρά τις διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής παραμένουν οι άνθρωποι, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη της εταιρείας. Η επένδυση στη γνώση, στη συνεργασία και στη συνεχή εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης επιβεβαιώθηκε επίσης η συνέχιση της στρατηγικής που βασίζεται στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, στη συγκράτηση του δανεισμού, στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και στη σταθερή οργανική ανάπτυξη.

Το 2027 αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον όμιλο, καθώς συμπληρώνονται 60 χρόνια διεθνούς παρουσίας και 13 χρόνια δραστηριοποίησης στην ελληνική αγορά. Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη διαρκή προσαρμοστικότητα της Expert Hellas σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Η Expert Hellas συνεχίζει να δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξίας για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές της, προσφέροντας μια ισορροπημένη πρόταση ποιότητας και τιμής που κερδίζει διαχρονικά την εμπιστοσύνη της αγοράς. Στόχος της εταιρείας είναι να υπερβαίνει διαρκώς τις προσδοκίες των πελατών της, προσφέροντας προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες που συνδυάζουν ποιότητα, συνέπεια, καινοτομία και τεχνολογική υπεροχή.