morgan-stanley-για-ελληνικές-τράπεζες:-Προβλέψεις-ισχυρής-κερδοφορίας-για-το-εξάμηνο

Η Morgan Stanley επαναβεβαιώνει τη θετική της στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, στο πλαίσιο της νέας πανευρωπαϊκής έκθεσής της για τις τράπεζες και του επικαιροποιημένου πίνακα αποτιμήσεων. Παρά το έντονο ράλι που έχει ήδη καταγραφεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές παραμένουν ελκυστικά αποτιμημένες, λόγω της ισχυρής κερδοφορίας και των υψηλών αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων που παρουσιάζει ο κλάδος.

Στο πλαίσιο των νέων αξιολογήσεων, η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης (Overweight) για την Alpha Bank, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ παραμένει ουδέτερη (Equal-weight) για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την CrediaBank.

Οι τιμές-στόχοι που δίνει ο οίκος αποτυπώνουν, σύμφωνα με την ανάλυσή του, σημαντικά περιθώρια ανόδου για τις περισσότερες τράπεζες. Συγκεκριμένα, για την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή-στόχος τοποθετείται στα 4,90 ευρώ και 11,30 ευρώ αντίστοιχα, με εκτιμώμενο περιθώριο ανόδου της τάξης του 24% και για τις δύο. Για τη Eurobank, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται επίσης στα 4,90 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο περίπου 18%, ενώ για την Εθνική Τράπεζα τίθεται στα 17,20 ευρώ, με εκτιμώμενη άνοδο περίπου 14%. Για την CrediaBank, η τιμή-στόχος είναι 1,16 ευρώ και η σύσταση παραμένει ουδέτερη.

Κεντρικό στοιχείο της θετικής εικόνας, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, είναι ο συνδυασμός υψηλής κερδοφορίας και χαμηλών αποτιμήσεων. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο περίπου στις 8,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδο χαμηλότερο από αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει από τις υψηλότερες αποδόσεις στην ήπειρο. Η μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROTE) εκτιμάται στο 17,6%, τοποθετώντας τις ελληνικές τράπεζες στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αποδοτικότητα.

Παράλληλα, ο οίκος προβλέπει μέση μερισματική απόδοση περίπου 5,6% για το 2027, με προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης το 2028, καθώς οι τράπεζες συνεχίζουν να αυξάνουν τις διανομές προς τους μετόχους τους, στη βάση της ισχυρής κεφαλαιακής τους θέσης.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της Morgan Stanley έρχονται λίγο πριν ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου, όπου η αγορά αναμένει συνέχιση της ισχυρής οργανικής κερδοφορίας, υψηλή δημιουργία κεφαλαίου και ανθεκτική πιστωτική επέκταση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσουν και οι επικαιροποιημένοι στόχοι των διοικήσεων για το 2027.