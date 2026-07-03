nvidia:-Το-εμβληματικό-μπουφάν-του-Χουάνγκ-βγαίνει-σε-δημοπρασία

Το ρούχο έχει συνδεθεί τόσο στενά με τη δημόσια εικόνα του Χουάνγκ όσο το μαύρο ζιβάγκο με τον Στιβ Τζομπς,

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Το δερμάτινο μπουφάν του Τζένσεν Χουάνγκ, δεν είναι ένα απλό κομμάτι της γκαρνταρόμπας του CEO της Nvidia. Είναι ένα σύμβολο της τεχνολογίας και της καινοτομίας που αντιπροσωπεύει η εταιρεία που άλλαξε τα δεδομένα του κλάδου την τελευταία δεκαετία. Και τώρα, βγαίνει σε δημοπρασία.

Το σήμα κατατεθέν του Χουάνγκ, το μπουφάν με το οποίο είχε εμφανιστεί σε αμέτρητες ομιλίες, βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s στις 7 Ιουλίου.

Η εκτιμώμενη αξία του μπουφάν, ένα ρούχο από το brand Tom Ford, υπογεγραμμένο μάλιστα από τον ίδιο τον Χουάνγκ, αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 40.000 έως 60.000 δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s.

Τα έσοδα θα διατεθούν στο Edge Institute, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για ερευνητές που εργάζονται σε τομείς όπως η τεχνολογία, η επιστήμη και ο πολιτισμός. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, συγκεκριμένα θα διατεθούν για υποτροφίες και επιχορηγήσεις για μια νέα γενιά καινοτόμων ερευνητών.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος μετανάστευσε στις ΗΠΑ από την Ταϊβάν το 1973, έχει μετατρέψει την Nvidia σε έναν γίγαντα κατασκευής τσιπ, που έχει παίξει κεντρικό τόσο στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης όσο και στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Ο Χουάνγκ φοράει το μπουφάν εδώ και πάνω από μια δεκαετία, είτε σε λανσαρίσματα προϊόντων, είτε σε συνέδρια προγραμματιστών, είτε σε σημαντικών ανακοινώσεων τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας το, σύμφωνα με τον οίκο Sotheby’s, ένα ρούχο που ήταν παρών σε «ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης τεχνολογίας».

Το ρούχο έχει συνδεθεί τόσο στενά με τη δημόσια εικόνα του Χουάνγκ όσο το μαύρο ζιβάγκο με τον Στιβ Τζομπς, με τον CEO της Nvidia να εμφανίζεται με αυτό παντού, από γεμάτες αίθουσες, μέχρι τους δρόμους στο Νέο Δελχί μέσα σε αποπνικτική ζέστη.

Η αυθεντικότητα του μπουφάν έχει επαληθευτεί μέσω αντιστοίχισης φωτογραφιών με την εμφάνιση του Χουάνγκ στην Ημέρα Τεχνολογίας Hon Hai στην Ταϊπέι τον Οκτώβριο του 2023, με την υπογραφή να επιβεβαιώνεται από την James Spence Authentication.