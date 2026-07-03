reuters:-Το-Ιράν-διερευνά-τις-δυνατότητες-πωλήσεων-πετρελαίου-στην-Ιαπωνία

Το Ιράν έχει ξεκινήσει συνομιλίες με ιαπωνικές εταιρείες στο πλαίσιο της απαλλαγής από τις κυρώσεις των ΗΠΑ που του επιτρέπει να επαναλάβει τις πωλήσεις πετρελαίου, αν και οι υποψήφιοι αγοραστές επιδιώκουν μεγαλύτερης διάρκειας απαλλαγή και διαβεβαιώσεις σχετικά με την ασφάλεια των πλοίων, ανέφεραν τρεις ιρανικές και δυτικές πηγές.

Η απαλλαγή, μέρος 60ήμερων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, εκδόθηκε στις 22 Ιουνίου και λήγει στις 21 Αυγούστου.

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Τρεις Ιάπωνες αγοραστές εξετάζουν πιθανές αγορές αργού πετρελαίου από το Ιράν, τις πρώτες τους από το 2019, δήλωσαν δύο ιρανικές πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος.

Ιάπωνες και Ιρανοί αξιωματούχοι βρίσκονταν σε αρχικές συνομιλίες σχετικά με πιθανές πωλήσεις πετρελαίου, δήλωσε ξεχωριστά μια δυτική πηγή της βιομηχανίας που γνωρίζει το θέμα.

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) της Ιαπωνίας, το οποίο επιβλέπει τις υποδομές εφοδιασμού καυσίμων, δήλωσε ότι δεν γνώριζε κανένα τέτοιο θέμα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχόλια.

Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ινδία και οι ευρωπαϊκές χώρες σταμάτησαν να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο όταν οι κυρώσεις των ΗΠΑ έγιναν αυστηρότερες μετά την αποχώρηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από την πυρηνική συμφωνία του Ιράν το 2018.

Η Κίνα είναι ο κύριος αγοραστής του Ιράν τα τελευταία χρόνια.

Η ανασφάλεια στο Ορμούζ

Οποιεσδήποτε ιαπωνικές αγορές θα είναι θέμα ιδιωτικών εταιρειών, δήλωσε ένας ξεχωριστός αξιωματούχος του METI στο Reuters τον Ιούνιο, αλλά δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές εάν τέτοιες συμφωνίες θα προχωρήσουν δεδομένων των χρόνων αποστολής και των υφιστάμενων συμβάσεων.

Η ασφάλεια οποιουδήποτε ταξιδιού με δεξαμενόπλοιο θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από τις ΗΠΑ να παρατείνουν την τρέχουσα απαλλαγή δεδομένου του χρόνου αποστολής μεταξύ Ιαπωνίας και Ιράν.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι τα φορτία θα φορτώνονται στο νησί Χαργκ του Ιράν και θα χρησιμοποιούν δεξαμενόπλοια που λειτουργούν από την Ιαπωνία.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου πετρελαίου δήλωσε στο Reuters ότι η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία του Ιράν, NIOC, είχε προσεγγίσει παραδοσιακούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, και τους είχε πει ότι εάν συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία και αρθούν οι κυρώσεις, το Ιράν θα ήθελε να συνεχίσουν τις αγορές τους.

Το υπουργείο πετρελαίου του Ιράν δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το πέρασμα πλοίων στο Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να μην είναι ασφαλές και το πώς θα λειτουργήσει μόλις οριστικοποιηθεί μια διαρκής ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον δεν είναι ακόμη γνωστό.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων δέχθηκε επίθεση στο Στενό του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα από ιρανικές δυνάμεις και οι επίλεκτοι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι όλες οι διελεύσεις μέσω του στενού πρέπει πρώτα να εκκαθαριστούν από αυτούς.

Η ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ εκτιμά ότι υπάρχουν 80 πλωτές νάρκες γύρω από το κεντρικό τμήμα της πλωτής οδού.

Η εξασφάλιση ασφάλισης θα ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος ενός μεγάλου ιαπωνικού διυλιστηρίου πετρελαίου.

Η τρέχουσα προσωρινή απαλλαγή των ΗΠΑ από τις κυρώσεις είναι απίθανο να προσελκύσει παραγγελίες από καλά εφοδιασμένα ασιατικά διυλιστήρια, αφήνοντας ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια ως τον κύριο αγοραστή, ανέφεραν εμπορικές πηγές και αναλυτές.