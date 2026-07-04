Αφροδίτη-Νέστορα:-«Η-τυφλή-πολιτική-βία-να-μην-κερδίσει»

Την ανάγκη «η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει» επισημαίνει η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, σε ανάρτηση της στο Facebook, με την οποία ευχαριστεί τον κόσμο που εκφράζει την αγάπη και το ενδιαφέρον του στην ίδια και στην οικογένειά της, στην τραγική στιγμή που βιώνουν.

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«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σ’ εμένα και την οικογένειά μου, σε αυτήν την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας. Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα», επισημαίνει η κ. Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται με εγκαύματα μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της.

«Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.

Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος, ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και την δική σας πιστεύω θα το καταφέρουμε», τονίζει.

- sofokleous10.gr

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