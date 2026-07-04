Γεραπετρίτης – Αμπντελάτι: Στο επίκεντρο η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου και οι εξελίξεις σε Λιβύη και Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Badr Abdelatty, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου.

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Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στη Λιβύη, στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Η επικοινωνία εντάσσεται στις τακτικές επαφές Αθήνας και Καΐρου για τον συντονισμό των δύο χωρών σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

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