Γερμανία:-Η-continental-πουλά-την-contitech-στο-επενδυτικό-κεφάλαιο-lone-star-funds

Η Continental εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια στρατηγική συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της, με στόχο να επικεντρωθεί στον πιο κερδοφόρο τομέα των ελαστικών.

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Η γερμανική Continental συμφώνησε να πουλήσει τη βιομηχανική της μονάδα ContiTech στο επενδυτικό κεφάλαιο Lone Star Funds, ολοκληρώνοντας έτσι τη στρατηγική της αναδιάρθρωση με στόχο να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον τομέα των ελαστικών.

Η αμερικανική εταιρεία εξαγορών θα αποκτήσει τη μονάδα, η οποία κατασκευάζει βιομηχανικά εξαρτήματα, όπως μεταφορικούς ιμάντες και αερόφουσκες ανάρτησης, με επιχειρηματική αποτίμηση ύψους 4 δισ. ευρώ (4,6 δισ. δολάρια), ανακοίνωσε η Continental σε χρηματιστηριακή της ενημέρωση. Η εταιρεία εκτιμά ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εισπράξει περίπου 3,1 δισ. ευρώ σε καθαρά έσοδα, ενώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται έως το τέλος του έτους. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πρόσθετο τίμημα έως 250 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εξαρτηθεί από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης.

Η Continental σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για τη μείωση του δανεισμού της, ενώ περίπου 2,5 δισ. ευρώ θα επιστραφούν στους μετόχους μέσω προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών και έκτακτου μερίσματος. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναθεωρήσει τις προβλέψεις της για την τρέχουσα οικονομική χρήση, αφού αξιολογήσει τον αντίκτυπο της συναλλαγής στον ισολογισμό της. Αντίθετα, οι προβλέψεις για τον κλάδο των ελαστικών παραμένουν αμετάβλητες.

Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα του - News που είχε δημοσιευθεί τον προηγούμενο μήνα.

Η Continental εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια στρατηγική συρρίκνωσης των δραστηριοτήτων της, με στόχο να επικεντρωθεί στον πιο κερδοφόρο τομέα των ελαστικών. Η πώληση της ContiTech αποτελεί το τελευταίο βήμα στη διάσπαση του ομίλου με έδρα το Ανόβερο, η οποία περιλάμβανε επίσης την εισαγωγή στο χρηματιστήριο της μονάδας ανταλλακτικών αυτοκινήτων Aumovio SE.

Τα επενδυτικά κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών στρέφουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον τους σε βιομηχανικές επιχειρήσεις, εκτιμώντας ότι αυτές είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης παρά να καταστούν ξεπερασμένες εξαιτίας της.

Τον περασμένο μήνα, η Bain Capital συμφώνησε να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της μονάδας κινητήρων βαρέος τύπου ντίζελ της Volkswagen. Παράλληλα, τον Απρίλιο, κοινοπραξία στην οποία συμμετείχε η Blackstone επικράτησε ανταγωνιστικών προσφορών για την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας αεροδιαστημικών εξαρτημάτων Senior Plc.